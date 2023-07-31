「杜蘇芮」殘餘環流北上　陸持續發布「暴雨紅色預警」

實習記者高語璠／綜合報導

受「杜蘇芮」颱風殘餘環流持續北上影響，大陸中央氣象台於31日6時發布「暴雨紅色預警」。預計，7月31日08時至8月1日08時，河北大部分地區、北京、天津、山西東部等地有大到暴雨，其中，河北中部、北京中西部等地的部分地區有大暴雨（100~220公釐）。

據《北京商報》報導，氣象部門統計，從29日20時至30日21時，北京地區全市平均降雨量112.1公釐，城區平均123.8公釐，均已達到暴雨量級。

市氣象台首席預報員趙瑋介紹，受杜蘇芮颱風減弱後的熱帶低壓與副熱帶高壓外圍暖濕氣流的共同影響，在7月29日夜間至8月1日，北京將有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。整體來看，全市累計降雨量在250公釐至300公釐左右，尤其是南部、西部以及城區可能會達到350公釐，個別點位甚至可以達到600公釐以上。

▲受杜蘇芮殘餘環流影響，北京已達到暴雨量級。（圖／翻攝微博）

北京市防汛指揮部指出，防汛紅色預警響應發佈至預警解除為止，北京企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班，民眾非必要不外出。停止有組織的室內、室外文化體育娛樂活動。學校停止全部線下教學活動和野外教學活動，培訓機構停止全部線下培訓活動。

同時，在建工地停工。停止涉山涉水戶外旅遊，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業。重點危險區域和主要搶險救援道路可實施臨時交通管制措施，必要時可採取地鐵、公交停運措施。

中國氣象局公共氣象服務中心首席氣象服務專家王秀榮提醒，暴雨時，應盡量減少外出，盡量避免在洪澇區域停留。此輪降雨區域為旅遊高風險區，近期應盡量避免或者減少在這些地方的外出，或者到涉山涉水的地方去遊玩。