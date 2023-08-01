沒品酸民喊「快切一切！」超正檢座淡然PO美照　1句回覆超霸氣

▲陳漢章的旗袍裝扮超美。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北地檢署一名「超正男檢座」陳漢章，不受性別拘束外型，經常以女裝亮相，還開設IG帳號「檢察官RAKU的OOTD」分享超時尚穿搭，狂吸4萬多人追蹤。勇於做自己的他，近日在IG坦言，有時會不小心看到酸民留言，其中「那麼想當女生，怎麼不切掉？」讓他不禁貼出超美旗袍照回嗆，「干你什麼鳥事！」

陳漢章近日帶著老婆去玩，兩人一同穿上旗袍，在宜蘭拍各種美照，昨日（7/30）在IG分享，文中還揭露美照花絮，「今天是旗袍日，熱死人的天氣加上這旗袍領真的要命！」接著話鋒突然一轉，笑說美照要配「一些爽口的負能量」，提到因為太害羞，他其實不太看自己的相關報導，但有時候還是會滑到，「然後就會不小心看到酸民的留言。」

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其中，有種回應他已經看過很多次，「說『那麼想當女生，怎麼不切掉』、『趕快切一切』之類的話。」看到這類留言，平時他並沒有那麼在意，「不過偶爾回應一下也蠻好玩的！我想回的是……『切不切干你什麼鳥事！你哪根蔥！你不過就是只敢躲在家打手槍的酸民而已』。」

貼文曝光後，大票網友也力挺，「台灣不缺酸民，但很缺檢座和太座這對可愛的夫妻」、「連我的直男老公都說你美」、「回嗆得好，真的關酸民屁事」、「不管檢座還是太座，穿什麼衣服都漂亮！真羨慕」、「充滿霸氣的回應啊」、「指手畫腳別人的人生真的很好笑」、「可男可女錯了嗎？通常是羨慕嫉妒恨的人才會有這種留言。」