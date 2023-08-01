大科技企業財報登場　美股收漲百點、台積電ADR反跌

▲4大指數終場小幅收高。（圖／路透）
文／中央社紐約31日綜合外電報導
美國重要經濟數據和大型科技企業財報預計本週稍晚陸續發布之前，華爾街股市今天走勢震盪，4大指數終場小幅收高。台積電ADR跌1.70%、收99.15元。
道瓊工業指數上漲100.24點或0.28%，收35559.53點。
標準普爾指數小漲6.73點或0.15%，收4588.96點。
那斯達克指數上揚29.36點或0.21%，收14346.02點。
費城半導體指數小升9.87點或0.26%，收3861.63點。
▲4大指數終場小幅收高。（圖／路透）
文／中央社紐約31日綜合外電報導
美國重要經濟數據和大型科技企業財報預計本週稍晚陸續發布之前，華爾街股市今天走勢震盪，4大指數終場小幅收高。台積電ADR跌1.70%、收99.15元。
道瓊工業指數上漲100.24點或0.28%，收35559.53點。
標準普爾指數小漲6.73點或0.15%，收4588.96點。
那斯達克指數上揚29.36點或0.21%，收14346.02點。
費城半導體指數小升9.87點或0.26%，收3861.63點。
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