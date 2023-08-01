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8月「超級藍月＋年度天文大潮」來了！一百年才4次　氣象局示警

▲▼今年最大超級滿月下週登場。（圖／台北天文館提供）

▲8月將出現「今年最大滿月」，同時也是罕見「超級藍月」，錯過在等6年。（示意圖／台北天文館提供）

記者趙蔡州／綜合報導

今年8月除了有英仙座流星雨、土星衝等天文奇觀外，還會出現2次俗稱「超級月亮」的近距離滿月，第2次甚至會連同「藍月」一起發生，變成難得一見的「超級藍月」，錯過這次就要等到2029年。此外，超級月亮也將引起天文大潮，中央氣象局提醒，8月1至2日將是潮位最高的時期。

▲▼8月天空好熱鬧包括英仙座流星雨、2次滿月、最大滿月、土星衝接力上演。（圖／台北天文館提供）

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▲今年8月將出現2次滿月，分別在8月2日及31日，且2次滿月都是超級月亮。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，今年8月將出現2次滿月，分別在8月2日及31日，同時2次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，相比一般滿月近約2萬7千公里，第2次滿月（8月31日）更是今年最大滿月，與今年2月6日最小滿月相較，視直徑大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。

台北天文館還說，同一個月中的第2次滿月又可以稱為「藍月」，藍月只是一種稱呼，代指一個月內出現的第2次滿月，並非月亮看起來是藍色，藍月平均2至3年才出現一次，而超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」則相當罕見，1951至2050年的一百年間只有4次，分別在1996、2010、2023與2029年。

▲▼8月「超級藍月＋年度天文大潮」來了！一百年才4次　氣象局示警。（圖／中央氣象局）

▲氣象局表示，台灣年度天文大潮要來了。（圖／中央氣象局）

除了超級月亮外，台灣年度天文大潮也即將來臨。中央氣象局表示，7月31日至8月4日是台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、基隆北海岸、東北部沿海地區的年度大潮，其中8月1日、2日預計是潮位最高的時期，民眾若居住在沿海低窪地區，漲潮期間務必留意海水倒灌、局部淹水等現象。

中央氣象局也提醒，各地年度大潮的日期略有不同，像是花蓮至成功、淡海至嘉義、北台南沿海以及七美等地區，大潮發生日期約在8月31日至9月4日，這一段時間內西南部沿海潮位也會偏高，沿海低窪區域也須多加注意。

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