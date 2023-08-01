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連續2周搶買！超商「哈根達斯買10送10」　迷你杯、雪糕只要65元

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11門市將在8/2起推出「哈根達斯年度最大優惠」，雪糕、迷你杯任選買3送2、買10送10。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

炎炎夏日就是要吃冰，冰箱裡隨時都要囤貨！就有超商即將祭出連續2周「哈根達斯年度最大優惠」，雪糕、迷你杯任選買3送2、買10送10，換算下來單件最低65元有找，直接替荷包大省一波；同步還有集點活動，集滿4點就有機會獲得哈根達斯單球冰淇淋券6張。

7-11門市推出哈根達斯年度最大優惠，8/2起至8/15止連續2周登場，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列任選「買3送2」、「買10送10」，折扣後買3送2等於下殺6折、買10送10換算下來單件最低不到65元。

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲同步還有集點活動，集滿4點就有機會獲得哈根達斯時尚手提箱或哈根達斯單球冰淇淋券6張。

不僅如此，活動期間，OPEN POINT會員只要購買哈根達斯迷你杯、雪糕系列即可參加集點活動，買10件即可集1點，集滿4點就有機會獲得哈根達斯時尚手提箱或哈根達斯單球冰淇淋券6張，愛吃哈根達斯的你絕對不能錯過。

▲▼SOMA推奶茶霜淇淋。（圖／SOMA提供）

▲SOMA奶茶霜淇淋回來了。（圖／SOMA提供，下同）

SOMA「奶茶霜淇淋」也強勢回歸！這款SOMA奶茶霜淇淋選用手沖紅茶與奶結合，打造濃郁奶茶香，最後再灑上日本玄米、手工餅乾增添口感，每一口除了有茶香味之外，還帶有淡雅蜂蜜香，讓人忍不住一口接一口，即日起於敦化店、永康店、中山店3門市同步開賣，且為夏季限定，每日限量、售完為止。

▲▼SOMA推奶茶霜淇淋。（圖／SOMA提供）

▲奶茶霜淇淋上頭還撒了日本玄米、手工餅乾。

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關鍵字：

美食雲超商優惠哈根達斯冰品優惠

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