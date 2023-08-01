情侶「等多久可以愛愛？」　過來人羞曝答案：2天就達陣

▲原PO認為情侶3個月就可以發生關係。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，愛愛能讓感情更為緊密！而一名男網友發問，情侶交往要等多久才能進行「人與人的連結」？話題引發高度討論，網友紛紛回應「看雙方意願吧，沒有絕對」、「我覺得兩個禮拜差不多欸」；而多數人直呼1狀況最為關鍵，「感覺到了就發生了」、「氣氛對了就可以！」

一名單身男網友在Dcard好奇拋問，一般情侶交往，多久可以進展到全壘打，「3個月還是半年？」原PO接著自認，覺得3個月就差不多了。

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原PO也提到，儘管他性經驗是零，但能理解性愛是感情的一種潤滑劑，當然也要雙方都願意交歡，但如果另一半都不給碰的話，「大家能撐住這段感情多久？」

底下網友熱議，「我有先做愛才在一起的，也有在一起3年都沒做愛的，看雙方意願吧，沒有絕對」、「身邊一堆交往3年以上沒發生關係的，這種事情應該要問你女友的意願，而不是上來問網友」、「建議雙方都施打九價疫苗再發生關係，三劑打好要半年的時間、「跟先生也是先愛愛了，才在一起」。

也有老司機分享4個字很重要，就是感覺對了或是氣氛對了，「我跟男友2天，他還問我會不會太快？我想了一下：不會，因為感覺對了」、「我覺得兩個禮拜差不多欸」、「第一任1個禮拜、第二任4天、第三任1天、第四任3天，感覺到了就發生了」、「我自己是第一次，然後交往1個月就做了，感覺對了就可以了」、「氣氛對了就可以，這種事情不需要用說的吧，應該是肢體接觸然後到正題，慢慢漸進」。

▲網友直呼，氣氛與感覺對了很關鍵。（圖／翻攝Dcard）



過去「AWE情感工作室Dana」也曾提到，什麼時候才可以上床呢？就是妳發現對方真的只是單純用心對妳好，想要看妳開心的樣子，也不會對性這件事情緊迫逼人，那麼就已時機成熟。但是女士們，我們要注意的是，即使妳是對方的女朋友，也不一定代表妳就是進入了「不上床也喜歡相處」的角色裡了，還是要多多觀察，不要讓性成為自己唯一的籌碼。