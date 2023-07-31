【廣編】領跑綠色金融！富邦金控「2022年永續成果」推動產業鏈產值增長逾8.6兆

▲富邦金控發布2022年永續報告書，總計全年共推動產業鏈約新台幣8.6兆元的產值增長，力助產業邁向低碳轉型。

圖、文／富邦金控提供

富邦金控11日發布2022年永續報告書，身為世界經濟論壇(WEF)唯一的台灣金融業會員，富邦金控永續報告書連續兩年對應世界經濟論壇「利害關係人資本主義與永續性衡量指標 (SCM)」，並連續3年以影響力評估(IMV)方法學之量化數據計算永續影響力，總計2022年共推動產業鏈約新台幣8.6兆元的產值增長，創造新台幣8.9億元減碳效益，矢志成為力助產業邁向低碳轉型的綠色槓桿!

2022年結果顯示，富邦金控共推動產業鏈約新台幣8.6兆元的產值成長，其中金融商品、服務與投融資活動約佔98%。藉由投融資服務，富邦金控創造約293萬個就業機會及1.3兆元薪資收益。

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富邦金控董事長蔡明興表示，2022年富邦金控仍持續推動永續願景工程，在金融與非金融兩大面向，都以實踐Run For Green™的永續悍將自許，以綠色金融領跑員之姿，締造了三項第一：首先，富邦金控稅後淨利及每股盈餘業界第一，連續14年蟬聯台灣金控每股獲利王寶座；第二，業務多元擴張，創下台灣第一宗「金金併」里程碑，讓永續金融服務版圖更加完整；第三，連續6年入選道瓊永續指數（DJSI）之最高榮譽「世界指數」成分股，且在「社會面向」得分位居全球保險業冠軍。

隨著2022永續報告書正式上線，富邦金控更首次製作動畫摘錄永續報告書精華，分享富邦金控永續成果，期盼持續與台灣社會攜手Run For Green™，邁向淨零未來！