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肯德基再度聯名青花驕！新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣

▲▼肯德基與青花驕再度聯名，新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

▲肯德基與青花驕再度聯名，新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

麻辣控、炸雞控必吃！肯德基與青花驕再度聯名，新推專為老饕秘製的「蔥麻上癮青花椒脆雞」，同時兼顧「香、麻、脆」銷魂三重奏，在夏日令人胃口大開，8月1日～9月4日在全台門市限時限量開賣。

肯德基過去與王品集團麻辣鍋《青花驕》聯名合作，推出青花椒卡啦脆雞等商品大受好評，如今再度聯手推出「蔥麻上癮青花椒脆雞」，使用特選芝麻研磨成絲滑濃郁的芝麻醬，拌入道地四川青花椒與多種辛香料，秘製成青花椒香芝麻醬，最後再撒上爽口蔥花增添辛香風味，同時兼顧「香、麻、脆」三種銷魂風味。

▲▼肯德基與青花驕再度聯名，新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

▲▼肯德基「蔥麻上癮青花椒脆雞」也推出各種套餐組合。（圖／業者提供）

▲▼肯德基與青花驕再度聯名，新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

業者表示，「蔥麻上癮青花椒脆雞」適合在炎炎夏日期間，追求開胃香麻美味的消費者，可說是老饕級炸雞，8月1日～9月4日在全台門市限定開賣，期間凡持肯德基蔥麻上癮青花椒脆雞的發票明細，到青花驕麻辣鍋內用消費，可免費換「青花驕鮮蝦滑(原價$298)」一份 （優惠持續到2023/10/31前有效）。

除此之外，台灣人氣連鎖速食品牌「頂呱呱」驚喜聯名暑假強檔電影《忍者龜：變種大亂鬥》，不僅把台北復興店門市打造成全台唯一忍者龜地下秘密基地，有著2D彩繪塗鴉及超擬真下水道設計，更推出首款聯名套餐「卡哇邦呱餐」，以忍者龜最愛披薩設計的「口袋披薩」作為主角，搭配超酷包裝，即日起至8月31日限時開賣，數量有限，售完為止。

▲▼頂呱呱門市變身全台唯一忍者龜地下秘密基地，還推出限量「卡哇邦呱餐」。（圖／業者提供）

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