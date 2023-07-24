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肉量Double！　肯德基超狂「雙層咔啦雞腿堡」限時2周搶吃

▲▼肯德基「雙層咔啦雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲超罪惡雙層咔啦雞腿堡限時2周搶吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肉肉控太幸福！人氣速食品牌「肯德基」強勢推出超罪惡「雙層咔啦雞腿堡」，一次就能爽吃到2塊100%手做酥脆原塊咔啦雞腿排肉，大口咬下還有微辣滋味簡直超滿足，限時2周於全門市搶吃，售完為止。

▲▼肯德基「雙層咔啦雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲一次就能吃到2塊咔啦雞腿排肉。

肯德基最新Double豪堡「雙層咔啦雞腿堡」來了，把熱賣30年的「咔啦雞腿堡」進行全新升級，一次就能吃到2塊現炸100%手做原塊雞腿排，搭配新鮮萵苣、酸甜美乃滋大口咬下，肉感十足，滿足到不行，7月25日起至8月7日限定2周於全門市開賣，售完為止。

▲▼麥當勞推期間限定「魷魚海鮮排」。（圖／業者提供）

▲麥當勞期間限定2款海陸堡開吃。

另，麥當勞近日也推出2款全新期間限定海陸堡，首度使用以Q彈魷魚丁結合鱈魚漿裹粉後進行酥炸的「魷魚海鮮排」入堡，搶先開吃「韓味雙牛魷魚堡」，選用魷魚海鮮排搭配100%雙層純牛肉，再淋上韓國直送秘製黑醬、微辣泡菜醬，並佐以高麗菜絲，每一口都能吃到濃郁肉汁與酸甜微辣口感，8月2日繼續吃「日式豬排魷魚堡」，是魷魚海鮮排與酥嫩炸豬排的組合，搭配大阪甘味醬、清甜美乃滋，最後灑上柴魚海苔粉，打造鹹甜海陸滋味，通通不能放過，售完為止。

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