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肯德基新推「韓式無骨炸雞」追劇必吃！搭配秘製雙醬限時開賣

▲▼肯德基新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

▲肯德基新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

追劇必吃！肯德基推出全新「韓式雙醬無骨大口脆雞」，酥炸的無骨雞腿肉不僅鮮嫩多汁，還手工後切成方便入口、酥脆微辣的咔啦脆雞腿塊，搭配2款秘製韓式雙醬「韓式甜辣醬」與「黃金切達起司醬」，還有酥炸台農57號黃金地瓜塊可配為點心，7/11~8/21全台門市限時開賣。

▲▼肯德基新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

▲「韓式雙醬無骨大口脆雞」採用手切去骨雞腿肉塊，大小適中，方便入口。（圖／業者提供）

肯德基表示，想吃韓式炸雞不用再等揪團了，此次新推「韓式雙醬無骨大口脆雞」，採用手切去骨雞腿肉塊，大小適中，方便入口；將無骨雞腿塊以肯德基經典辣味調料粉醃製，手工現場裹粉烹炸後，霸氣淋上秘製韓式甜辣醬加切達起司醬，一口咬下甜辣帶勁，吃起來外酥內嫩，還能省掉吐骨頭的麻煩。

再搭配在地台農57號黃金地瓜塊，保留地瓜的鮮甜，外酥內鬆軟的綿密口感，雙重享受超療癒。「韓式雙醬無骨大口脆雞」將於7/11~8/21在全台肯德基門市限定販售，售完為止。

▲▼肯德基新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

▲韓式雙醬無骨大口脆雞，搭配「韓式甜辣醬」與「黃金切達起司醬」。（圖／業者提供）

肯德基也同步推出蜘蛛人優惠餐，輸入優惠碼「50400」，包括「咔啦脆雞(辣)x6+香酥脆薯(中)x1+原味蛋撻x4+百事可樂(瓶)x1」，特價459元，相當下殺67折。

▲▼肯德基新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

▲肯德基新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」限時開賣。（圖／業者提供）

另外，人氣速食摩斯漢堡也將於7/7起，推出2款新品異國風漢堡，包括「南洋咖哩雞腿珍珠堡」、「義式雞腿堡」；還有多款酸甜檸檬系清爽飲品、點心，像是加入一整顆鮮切黃檸檬的「一顆黃檸檬冰茶」與「一顆黃檸檬氣泡飲」。

▲摩斯新推2款異國風漢堡「義式雞腿堡」、「南洋咖哩雞腿珍珠堡」，還能抽來回機票。（圖／記者林育綾攝）

更祭出吃堡抽獎活動，凡7/7～8/31到摩斯消費義式雞腿堡或南洋咖哩堡套餐或雙人餐，登錄發票，最大獎還有機會抽中義大利單人來回機票或南洋雙人來機票，價值6萬元，共2名。另在7月7日～9日還有限時推出點黃金地瓜薯就送大杯冰紅茶！

▲「一顆黃檬氣泡飲」以汽水為基底、「一顆黃檸檬冰茶」以摩斯經典紅茶為基底，十分消暑。（圖／記者林育綾攝）

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