酥脆雞腿淋滿甜辣醬！　速食店最新「韓式甜辣炸雞」開吃了

▲速食店最新「韓式甜辣炸雞」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控又有新選擇了！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」驚喜推出全新「韓式甜辣炸雞」，使用進口韓國辣椒醬調製成獨家甜辣醬，淋在香脆炸雞上，打造經典韓式風味，且除了炸雞外，還有超罪惡「韓式炸雞腿堡」，搭配含有帕瑪森乳酪的起司麵包，通通一次滿足。

▲加碼吃韓式炸雞腿堡。

21PLUS、21風味館最新「韓式甜辣炸雞」開吃了，其香脆炸雞以選用在地雞腿肉進行手工裹粉，炸至金黃酥脆模樣，再淋上韓國進口辣椒醬調製成的甜辣醬汁，每一口都能吃到香辣口感；加碼還推出「韓式炸雞腿堡」，是酥脆去骨雞腿排搭配韓式甜辣醬汁，再夾進含有帕瑪森乳酪的起司圓頂麵包裡頭，每一口都能吃到酥脆腿排尬起司堡的罪惡美味，即日起於全門市上市，至8月23日前漢堡還可享85折優惠。

▲肯德基祭出超狂雙層咔啦雞腿堡。

肯德基最新Double豪堡「雙層咔啦雞腿堡」來了，把熱賣30年的「咔啦雞腿堡」進行全新升級，一次就能吃到2塊現炸100%手做原塊雞腿排，搭配新鮮萵苣、酸甜美乃滋大口咬下，肉感十足，滿足到不行，7月25日起至8月7日限定2周於全門市開賣，售完為止。