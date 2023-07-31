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全台唯一！速食店變身「忍者龜地下秘密基地」　加碼吃聯名套餐

▲▼「頂呱呱X忍者龜」聯名。（圖／業者提供）

▲速食店1門市變身全台唯一忍者龜地下秘密基地。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉快衝打卡！台灣人氣連鎖速食品牌「頂呱呱」驚喜聯名暑假強檔電影《忍者龜：變種大亂鬥》，不僅把1門市打造成全台唯一忍者龜地下秘密基地，有著2D彩繪塗鴉及超擬真下水道設計，更推出首款聯名套餐「卡哇邦呱餐」，以忍者龜最愛披薩設計的「口袋披薩」作為主角，搭配超酷包裝，即日起至8月31日限時開賣，數量有限，售完為止。

▲▼「頂呱呱X忍者龜」聯名。（圖／業者提供）

▲頂呱呱復興店變身成忍者龜地下秘密基地，有多款忍者龜模型等拍。

▲▼「頂呱呱X忍者龜」聯名。（圖／業者提供）

▲加碼吃聯名限量「卡哇邦呱餐」。

搶在電影《忍者龜：變種大亂鬥》上映前，頂呱呱特意找來忍者龜強勢聯名，把復興店變身成地下秘密基地，不僅有多款忍者龜模型，搭配2D彩繪塗鴉及超擬真下水道設計，讓人彷彿一秒進入忍者龜世界；更加碼推出限量聯名套餐「卡哇邦呱餐」，以忍者龜最愛的比薩作為主角，內含口袋披薩、原味炸雞、阿勇雞塊及中杯可樂，結合超酷包裝，還有82折優惠，欠吃又欠吃，即日起至8月31日限時開跑，提醒桃園機場店不適用此活動。

▲▼「繼光香香雞X哥吉拉」聯名第二彈開跑。（圖／業者提供）

▲▼「繼光香香雞X哥吉拉」聯名第二波開跑了。

▲▼「繼光香香雞X哥吉拉」聯名第二彈開跑。（圖／業者提供）

另，繼光香香雞與怪獸之王「哥吉拉Godzilla」的第2波聯名也開跑了，必吃最新「哥吉拉咆哮餐」，內含香香炸雞、香香三角骨、美式脆薯及甜心地瓜球共4種人氣炸物，搭配哥吉拉大戰漫畫風包裝，提在手上簡直超酷到不行，且買還送限量哥吉拉貼紙1組，即日起至8月30日限時開吃，數量有限，售完為止，且買聯名套餐同樣也能加購全球限量哥吉拉造型碗，只有5000個，鐵粉肯定要收。

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