10分鐘充滿電！realme推新技術　支援150W快充

▲realme將推出商用市場最快150W光速閃充realme GT Neo 3。（圖／realme提供）

記者陳俐穎／綜合報導

手機品牌realme首次出席MWC 2022盛會，也推出最新技術，UltraDart Charging Architecture光速閃充架構，為全球首款100-200W智慧型手機充電架構，宣布預計於今年推出的realme GT Neo 3將搭載該充電架構，150W的充電表現，短短5分鐘讓電量從0%飛躍至50%。

UltraDart Charging Architecture(光速閃充架構)，簡稱UDCA，可以支援100W至200W之間的充電功率，並在三項關鍵技術全面性提升，包含充電速度、安全性和電池壽命，讓用戶能夠同時享有高速充電與長電池壽命，補足以電池壽命為代價換取充電速度的技術缺憾。

realme也在MWC 2022盛會上公開分享三項技術突破，首先是充電速度，UDCA配備多升壓電荷泵來增強充電電流，使智慧型手機可以更快速的補足電量，在短短5分鐘讓電量從0%飛躍至50%，照此推測約略10分鐘不等就能充飽電。

此外，此技術將手機溫度維持43°C以下，使溫度保持在理想範圍，長時間手遊、看影片也可靠，UDCA還採用產業領先的鋰電池，為智慧型手機提供可靠的電池保護，經測試，在1000次充電後，還可保持80%電池容量。

realme表示，今年即將推出的realme GT Neo3將會採用UDCA架構，搭載150W光速閃充，電量從0%到50%只需要5分鐘，將會是智慧型手機市場上充電最快的產品。