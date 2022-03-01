　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

10分鐘充滿電！realme推新技術　支援150W快充

▲realme將推出商用市場最快150W光速閃充realme GT Neo 3。（圖／realme提供）

▲realme將推出商用市場最快150W光速閃充realme GT Neo 3。（圖／realme提供）

記者陳俐穎／綜合報導

手機品牌realme首次出席MWC 2022盛會，也推出最新技術，UltraDart Charging Architecture光速閃充架構，為全球首款100-200W智慧型手機充電架構，宣布預計於今年推出的realme GT Neo 3將搭載該充電架構，150W的充電表現，短短5分鐘讓電量從0%飛躍至50%。

UltraDart Charging Architecture(光速閃充架構)，簡稱UDCA，可以支援100W至200W之間的充電功率，並在三項關鍵技術全面性提升，包含充電速度、安全性和電池壽命，讓用戶能夠同時享有高速充電與長電池壽命，補足以電池壽命為代價換取充電速度的技術缺憾。

realme也在MWC 2022盛會上公開分享三項技術突破，首先是充電速度，UDCA配備多升壓電荷泵來增強充電電流，使智慧型手機可以更快速的補足電量，在短短5分鐘讓電量從0%飛躍至50%，照此推測約略10分鐘不等就能充飽電。

此外，此技術將手機溫度維持43°C以下，使溫度保持在理想範圍，長時間手遊、看影片也可靠，UDCA還採用產業領先的鋰電池，為智慧型手機提供可靠的電池保護，經測試，在1000次充電後，還可保持80%電池容量。

realme表示，今年即將推出的realme GT Neo3將會採用UDCA架構，搭載150W光速閃充，電量從0%到50%只需要5分鐘，將會是智慧型手機市場上充電最快的產品。

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
俄烏開戰　教宗罕見說重話：發動戰爭者忘了人性
普丁爆雇400名「殺人機器」！　暗殺烏克蘭總統
10台人撤離烏克蘭「沒PCR證明」被阻搭機！指揮中心回應了
總統電話喊「我們被攻擊了！」下秒被迫掛斷　烏克蘭日常震撼歐盟
10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋！留學生滯留土耳其：撤僑只
北極強冷空氣襲烏克蘭！鄭明典曝時間點　網：將雪埋俄軍
快訊／遺孀暴瘦忍淚送明金成最後一程　告別式佈置花海一片
台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：「收費2700元」已接6

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2022年蘋果新品有哪些？外媒：三款新Apple Watch將面世

10分鐘充滿電！realme推新技術　支援150W快充

Windows 11自動更新太煩人　「3招設定」喊卡

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

蘋果春季發表預計「這款iPhone」　只要5591元

開戰後烏克蘭這項Google功能用量大增　爆增3倍！

保護烏克蘭用戶！　Google Ｍaps關閉當地即時人潮顯示資訊

耳溫槍逢勁敵！今年Apple Watch S8 最大改款　可偵測體溫

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

「烏俄談判」現場畫面曝光！　白俄總統喊話：希望危機解除

怒揭「知名音樂才子」召妓不戴套！　鄉土劇女星3線索洩男方身份

2022年蘋果新品有哪些？外媒：三款新Apple Watch將面世

10分鐘充滿電！realme推新技術　支援150W快充

Windows 11自動更新太煩人　「3招設定」喊卡

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

蘋果春季發表預計「這款iPhone」　只要5591元

開戰後烏克蘭這項Google功能用量大增　爆增3倍！

保護烏克蘭用戶！　Google Ｍaps關閉當地即時人潮顯示資訊

耳溫槍逢勁敵！今年Apple Watch S8 最大改款　可偵測體溫

彰化拾荒男凌晨坐路中間　休旅車直接撞上「頭部變形」慘死

大聯盟恐延後開幕　哈波喊話想加盟讀賣巨人

俄軍1舉動讓台大仁醫看傻　「只有普丁和他周圍的人想打」

台股漲逾百點！　航運股強勢、台積電力撐600元

宣布「絕交本土劇娜美」！男星：10年友情結束…網看錄影畫面秒懂笑翻

隱形眼鏡戴不上？名醫曝「隱藏3大危機」　戴錯恐吸乾淚液

2022年蘋果新品有哪些？外媒：三款新Apple Watch將面世

快看車牌！對中「這3數字」爽玩樂園只要299元　汽、機車都可以

菜瓜布也能吃！網推10款創意滿點宅配美食　知名鹹酥雞脆片超涮嘴

惡作劇變神預言？烏克蘭成立「國際傭兵團」號召全球抗俄

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

3C家電熱門新聞

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

Windows 11自動更新太煩　3招喊卡

耳溫槍逢勁敵！今年Apple Watch S8 最大改款　可偵測體溫

開戰後烏克蘭這項Google功能用量大增　爆增3倍！

保護烏克蘭用戶！　Google Ｍaps關閉當地即時人潮顯示資訊

蘋果春季發表會在即　舊款iPhone SE降價只要5591元

8成人都錯！組裝螢幕有正確SOP　網長知識

10分鐘充滿電！realme推新技術　支援150W快充

蘋果iPhone 14外觀設計曝光　外媒： iPhone X 以來最大改版

App Store比Google Play更吸金！　最受歡迎前三名App大公開

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

iPhone 14回歸復古設計　傳瀏海消失、鏡頭不再是凸眼設計

蘋果iOS 15.4要來了！戴口罩解鎖iPhone　超狂7大更新曝光

果粉紅包錢存起來！　蘋果2022年10大新品總整理一次看

更多熱門

相關新聞

高CP值手機「台灣活不下去」他納悶　網點出慘輸關鍵

高CP值手機「台灣活不下去」他納悶　網點出慘輸關鍵

眾所皆知，CP值在台灣是個相當受歡迎的詞，用相對較低的價格，買到品質不錯的物品，就會讓人覺得划算，不過有網友針對平價手機提出疑問，不少大廠都曾試著要在台灣推出符合性價比的手機，但最後都無疾而終，好奇是不是CP值手機在台灣注定要失敗。

台灣奧迪與TAIL充電服務商合作

台灣奧迪與TAIL充電服務商合作

小米旗艦機加入自主技術　快充速度比iPhone高5倍

小米旗艦機加入自主技術　快充速度比iPhone高5倍

散熱更強！realme新機登場　「黑薄荷」新色超亮眼

散熱更強！realme新機登場　「黑薄荷」新色超亮眼

手刀搶！智慧型手機下殺3690元

手刀搶！智慧型手機下殺3690元

關鍵字：

realme快充

讀者迴響

熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

陸外交部：台灣不關日本的事

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄烏談判結果出爐

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

俄反擊「外資禁賣股」！存股族哭慘：金融股完了

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面