realme首家獨立中心4／19開幕　推免費人工檢測、備用手機出借

▲realme首家獨立中心將於4／19開幕。（圖／realme提供）

記者陳俐穎／綜合報導

手機品牌 realme 今日宣告正式成立首家獨立服務中心，將於4月19日在板橋開幕，來店可享4大免費服務，包含免費人工檢測、手機清潔、手機消毒和手機韌體升級，還加碼推出維修費9折優惠。

realme 表示為實踐搶攻台灣手機1到2萬價位帶銷量第五目標，於第一季推出三款萬元以上旗艦新機，包含將旗艦技術下放的realme 9 Pro系列和首款頂級旗艦realme GT2 Pro，3月再推realme GT2 Pro，有望3月達該價位帶全通路第五，落實年初目標。

realme規劃於4月19日開幕首家獨立服務中心─板橋民生服務中心，地點選在新埔捷運站3號出口步行2分鐘的熱鬧商圈，訂定每月10、11、12號共3日為realme限定服務日，來店可享4大免費服務，包含免費人工檢測、手機清潔、手機消毒和手機韌體升級，還加碼推出維修費9折優惠。

此外，realme，提供2項免費服務，分別為到府收送免運費服務，讓用戶能即時維修，以及備用手機免費借出服務，解決時下消費者手機分離焦慮的困擾，服務中心完善備有資料備份桌，手機送修忘記備份資料不用來回跑，一站式服務包攬所有作業所需。