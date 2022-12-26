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搭載1億畫素相機、堅固曲面螢幕！realme兩款萬元新機登場

▲realme 10 Pro+、realme 10 Pro。（圖／realme提供）

▲realme 10 Pro+、realme 10 Pro。（圖／realme提供）

記者陳俐穎／綜合報導

高CP值的手機品牌realme發表兩款新機，首先為同價位首款曲面螢幕realme 10 Pro+，與同價位最窄邊框手機realme 10 Pro，雙機皆搭載1億畫素ProLight街拍相機，售價為15,990元、11,990元。

realme 10 Pro+選用目前市面上最新的2160Hz PWM 超高頻調光技術，與大部分旗艦手機螢幕標配的 480Hz PWM 調光相比，realme 10 Pro+ 的 2160Hz PWM 調光頻率高出 4.5 倍，也比 IEEE 國際照明標準的 1250Hz 高出 1.7 倍，不僅解決頻閃問題，也保證用戶的視覺體驗。

為了創造更身歷其境的全螢幕觀看體驗，realme對業界最先進的COP封裝技術進行優化，推出COP Ultra技術，透過此創新技術，將realme 10 Pro+的下邊框縮小到驚人的2.33mm，是目前台灣市場下巴最窄的曲面螢幕。

realme表示，脆弱一直是曲面螢幕的負面印象之一，realme 10 Pro+選用0.65mm雙層強化玻璃，並通過1.5公尺摔落測試、28,000次的10公分摔落測試、20萬次按鍵測試以及320多項嚴格品質測試，確保realme 10 Pro+的耐用性，即使不裝手機殼，也能安心使用。

realme 10 Pro系列雙機皆搭載1億畫素ProLight街拍相機，最高12000x9000的超高解析度，能夠拍下細節豐富的照片；Smart-ISO Pro智慧曝光則帶來更廣的動態範圍，使亮暗處更加分明，並保持亮處和暗處的完美平衡；使用新一代Nonapixel Plus 9合畫素合成技術，將單位畫素提升到1.92μ、進光量大幅提升123%，無論白天黑夜，都有清晰的拍照體驗。

realme 10 Pro系列推出星曜之光與夜雙色，realme 10 Pro+記憶體容量12+256GB，售價新台幣15,990元；realme 10 Pro記憶體容量8+256GB，售價新台幣11,990元。

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