遭冤虐死女嬰！保母「暴瘦10公斤」自責接流氓案子　淚訴2年慘況

記者賴文萱／高雄報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。蔡姓保母出面淚訴2年來的心路歷程，除了事發後一直吃不下、睡不著，暴瘦10多公斤外，也非常自責為什麼當初自己要接下流氓的案子，她更控訴當初媒合的站長，「你這種媒合方式要害死多少保母的家庭？」

▲遭冤虐死女嬰！保母2年「暴瘦10公斤」自責：為什麼接流氓案子？（圖／民眾提供）

▲案發第一時間有一群網友跑到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／ETtoday資料照）

回顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄市仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，於是透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

事後案情大逆轉，橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡，因此保母及其丈夫都獲不起訴起處分。

蔡姓保母含冤2年後，出面淚訴事發後自己沒辦法睡覺，「我一直很自責，為什麼我要去接流氓的案子，為什麼我要去聽信托育中心仁武站長的話，去接那個流氓？」

保母說，站長那時候說女嬰爸爸是刺青師，可是不會出面，作息也正常，是阿公阿嬤會來接小朋友，「當時我有問他，刺青師會不會是流氓？站長回我一句，流氓沒有關係，繳錢正常就好。」

保母哽咽質疑仁武站長，「法律已經還我們清白，這兩年你過得好不好？你睡得著嗎？你心裡有一點愧疚沒有？還有資格當站長嗎？你這種媒合方式要害死多少保母的家庭？社會局授權給站長媒合，你不需要把關嗎？把全部責任都丟到保母身上，我們承受得了嗎？法律都還我們清白了，你還覺得我們有錯，以後誰還敢當保母，誰敢當幼教師？」

▲彫博承認動手打保母。（圖／翻攝自YouTube）

保母痛訴，自己2年來已經暴瘦10多公斤，對於給家庭帶來的磨難，她一直很自責，這件事害得兒子無法回家住，先生在學校也備受其他老師、家長、學生的異樣眼光，甚至還在網路被指責「這社會病了，殺人嫌疑犯還可以教書」。家裡因為遭到破壞，所以只好搬家，自己不敢外出，事後更換電話，跟朋友們都斷聯。

保母一度哽咽說，自己走不出這件事，所以就會自打嘴巴、撞牆自殘，到現在也還得吃安眠藥過日子，尤其跟自己感情很好的爸爸，先前突然走了，如今只能對著照片說話，也讓她難過不已。

保母說，直到終於收到不起訴處分後，情緒才開始逐漸緩和下來，「目前這部分已經告一段落，我們家也付出很嚴重的代價，應該要還我們清白。」

▲彫博（左）發聲明強調「公道自在人心」。（圖／ETtoday資料照）

案件翻轉之後，彫博一度發文怒轟「甘我屁事」，接著又突然刪文，隨後重新發聲明，強調「公道自在人心」、「一切交給律師團」。女嬰的祖父母也在臉書發文，質疑檢方有利於家屬的證據都不採納，他們會上訴到底。

而當初力挺朋友的鳳梨則遭到網友留言洗版，指責他害慘保母。鳳梨26日傍晚出面道歉，表示「一切尊重司法，以後會更謹慎行事」。

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