高雄凹子底公園驚傳「鱷魚出沒」　找到了！真相令人傻眼

記者賴文萱／高雄報導

近日有網友在臉書PO文指出，在高雄凹子底森林公園驚見有鱷魚出沒，消息一出嚇壞不少民眾，高雄市工務局接獲消息後，立即派駐點保全人員全面巡視，但卻都沒有發現鱷魚的行蹤。沒想到原PO後續再返回公園查看，竟然在橋附近找到鱷魚模型，經消防局現場比對確認，證實就是民眾撞見的那隻。

▲網友在凹子底公園內發現有鱷魚出沒，沒想到事後證實竟是鱷魚模型。（圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院）

▲▼高雄市工務局接獲消息後，立即派駐點保全人員全面巡視，但卻都沒有發現鱷魚的行蹤。（圖／記者賴文萱翻攝）

一名網友在臉書社團發文表示，「這裡是凹子底公園，我傻了。不敢靠近無法確定是不是。」從他的PO文及照片可見，一隻小鱷魚就趴在公園河岸邊的大石頭上，照片曝光後也嚇壞不少民眾。

工務局接獲消息後，一度以為是民眾棄養的鱷魚，立即由駐點保全人員全面巡視，但卻均無所獲，後續公園處則派員全面巡查，也請民眾接近水池若有發現請主動通報1999或通知公園內駐點人員，並勿接近保障自己或家人安全。

▲凹子底公園驚傳「鱷魚出沒」，沒想到事後找到一隻鱷魚模型。（圖／記者賴文萱翻攝）

沒想到，原PO文的劉先生後續主動連絡消防局表示，自己回去找發現，在橋附近有找到鱷魚模型，經消防局現場比對也確認該鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，證實網路上凹仔底公園發現鱷魚消息是不正確的。

公園處表示，有關凹仔底森林公園有出現鱷魚情形，經查證子虛烏有完全沒有鱷魚，請大家勿恐慌並勿再散播不實訊息。