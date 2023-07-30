北市信義區市場驚傳隨機砍人　 2男1女頸部、後背濺血





▲持菜刀砍殺3民眾柯男當場遭熱心民眾壓制，警方訊後依法移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



7月29日台北市信義區發生一起醉漢持刀砍人事件！案發地點位於中坡南路鄰近福德市場，過程造成3位民眾身體多處刀傷，信義分局獲報後，緊急派遣快打部隊到場維安，大批警網到場時所幸犯嫌柯男（男、51歲）已遭在場熱心民眾制伏，大批警力立即湧上偕同壓制逮捕上銬。

根據警方調查，柯嫌於29日傍晚，在住家附近小吃店飲酒後，持菜刀於路口砍傷路過民眾，柯嫌完全不講道理見人就砍，任意揮刀攻擊造成2男1女共3名傷者頸部穿刺傷及後背、手臂等多處刀傷，所幸在場傷者經送醫無生命危險。

轄區信義警方獲報後，出動大批警力到場圍捕，但所幸民眾見義勇為，已經合作協力制伏柯嫌，警方到場後立即將柯男壓制上銬，當場查扣犯案用菜刀及犯案用衣物。

警方對持刀攻擊民眾的柯男進行酒測，發現他體內酒精濃度高達為0.63MG/L，但對犯案動機並未交代，警方將深入追查柯嫌除酒醉混亂外的真實犯案動機，警詢後依涉嫌殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，由於柯男惡性重大、警方建請檢察官聲押。

信義警方強調，危害民眾生命財產之惡行，警方必全力追緝，警方將貫徹維護治安之決心，確保市民安居樂業的生活空間。

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