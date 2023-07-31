影片曝！舊金山搶匪劫車衝落15公尺邊坡　檢察官竟撤銷指控

記者張靖榕／綜合外電報導

美國舊金山日前發生一起劫車飛落50英尺（15.2公尺）山坡的離譜事件，2名劫匪被捕後，卻於上周五（28日）下午在檢察官詹金斯（Brooke Jenkins）的允許下，撤銷所有指控並釋放兩人，該決定立刻引來質疑和批評。





▲舊金山劫車案，劫匪竟獲撤銷指控，被釋放出獄。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，舊金山22日發生一起劫車案，據指出犯嫌共有5人，他們攔下一台車後，用滑板毆打車主再劫車逃逸，之後發生失控意外，整輛車連車帶人於桑切斯街衝落50英尺的坡地，車頭著地後整輛車四腳朝天。

5名嫌犯的其中兩人，36歲尼爾森（Kevin Nelson）與31歲波恩罕（Jennifer Bonham）於26日落網，但卻在2天後，28日下午經過地區檢察官詹金斯的同意，撤銷對兩人的所有指控，並且釋放兩人。詹金斯在聲明中說明理由，「針對波恩罕女士與尼爾森先生的指控已經撤銷，全案需要進一步調查以及目擊證人的配合。」

▲嫌犯駕駛搶來的車衝落邊坡。（圖／翻攝推特）

技術上來說，這些撤銷的指控在未來都還能重新提出。然而駕駛劫來的車輛翻車後，確實有影像拍到尼爾森與波恩罕從車內爬出的畫面；甚至還有目擊證人錄下兩人的語音，「快點，尼爾森，對不起，我愛你，快點，尼爾森拜託，我對不起大家。尼爾森，快點，我們得溜了。」

此前報導還指出，尼爾森爬出車外時已受傷流血，有前往當地醫院就醫的紀錄。事實上波恩罕今年3月獲得假釋出獄時，其中一個條件就是禁止再與尼爾森見面，如今兩人一同犯案被捕，卻又被釋放，令許多網友摸不著頭緒。