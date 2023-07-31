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工程師把無線電帶回家！美空軍通訊系統爆重大漏洞　危及17處設施

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

中央社

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國國防部正在調查一起影響17座美國空軍設施通訊的「重大危害事件」，據悉事件源於一名工程師私下取走無線電技術和裝備。

「富比世」（Forbes）昨天率先披露，有基地承包商提供線報指出，田納西州阿諾德空軍基地（Arnold Air Force Base）一名48歲工程師曾把政府許多無線電技術帶回家。

根據調查人員取得、富比世看到的搜索令，該名工程師帶走的設備據稱價值近9萬美元（約新台幣282萬元）。

執法人員搜查了他的住處後，發現他未經授權卻具備管理員權限，可取得「空軍教育和訓練指揮部」（AETC）使用的無線電通訊技術。空軍教育和訓練指揮部是美國空軍9個主要指揮部之一，因此影響到17座國防部設施。

調查人員也從開著的電腦螢幕上發現，這名工程師正在使用一個摩托羅拉（Motorola）無線電程式軟體，根據搜索令，該軟體「包含整套阿諾德空軍基地的通訊系統」。而且此人一個隨身碟裡還存了空軍教育和訓練指揮部無線電網絡的「管理密碼與電子系統金鑰」。

搜索令也寫道，有目擊者與同事告訴調查人員，這名工程師涉及「販售無線電及無線電裝備、在非常態工作時間上班、性格傲慢、常常說謊、在職場表現出不當行為、性騷擾、有財務問題，且持有（阿諾德空軍基地陸地行動無線電）裝備」。

根據調查人員，有同事曾基於「內部威脅指標」、未經授權持有空軍基地裝備等理由而檢舉他兩次。

據報導，調查人員也發現證據顯示，這名被搜索的工程師可能有辦法連上聯邦調查局（FBI）和田納西州各機關的通訊系統，FBI正在跟空軍攜手調查。

富比世尚未公開工程師姓名，因為他還沒被起訴，但富比世稱此人在職場社交平台領英（LinkedIn）的頁面顯示，他在網路安全和無線電通訊領域經歷豐富。

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