快訊／莫斯科空域禁飛！烏軍無人機襲擊　俄金融區摩天樓爆炸

▲社群媒體Telegram正流傳未經證實的影片。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）30日凌晨證實，莫斯科金融區遭到烏克蘭無人機襲擊，有2棟高層建築外牆受損。目前莫斯科空域暫時禁飛，未經證實的影片正在網路流傳。

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT報導，烏克蘭無人機凌晨發動攻擊，索比亞寧稱，莫斯科市的莫斯科國際商務中心2棟辦公大樓輕微受損，無人傷亡。這次無人機攻擊的地點是莫斯科知名金融商業區，是俄羅斯境內部分摩天大樓所在之處。社群媒體Telegram正流傳未經證實的影片。

事發後，莫斯科國防部發出聲明表示，共有3架無人機參與這次的攻擊行動，一架在莫斯科郊外墜毀，另外兩架偏離航線墜毀在「莫斯科市非住宅區」。

塔斯社援引緊急服務部門消息指出，IQ-Quarter一棟50層樓高建築的第5層及第6層之間「發生爆炸」，受損建築物人員已被疏散，莫斯科市其他建築物也在進行撤離。另外，第二起爆炸發生在OKO II大樓，這棟建築物內部為辦公室與店家；緊急服務人員表示，一樓至四樓窗戶被震碎，一名保全受傷。

航空官員向塔斯社表示，所有往返莫斯科西南部伏努科沃國際機場（Vnukovo airport）的航班均已取消，莫斯科另外兩座機場「多莫傑多沃國際機場」（Domodedovo airport）與「謝列梅捷沃國際機場」（Sheremetyevo）仍正常運作。

▼莫斯科大樓遇襲。（圖／翻攝自塔斯社）

