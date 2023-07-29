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停業2個月！網爆料「肉搜咖啡廳」疑改名重開　《大學生》男星光顧

▲▼ 咖啡廳留負評被肉搜，正妹現身。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲陳女因留1星評價被肉搜。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

5月中時，台北某咖啡廳因不滿被評1星，在IG限時動態上接連貼出女客人的照片、個資，引發爭議。後來咖啡廳透過IG道歉，「今日起（5/18）會停止營業，讓我可以深刻檢討自己的言行並負起所有法律責任」。不過時隔2個多月，就有網友注意到，該咖啡廳疑似重新營業了。

有網友在Dcard上，以「網暴網友的咖啡廳開始營業」為標題發文，提到先前引發爭議的咖啡廳說要停止營業，結果現在卻疑似改名重新營業。她看了網紅寫的評論後，推測是原團隊改名再開店，大家若去光顧，要小心自己的舉止、小心評論，以免又被公審。

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從原PO貼出的截圖，可見網紅透過IG限時動態表示，「（IG帳號）帶著美味早餐回歸了，2.0」、「我還是相信善良的人比惡意的人多」。

▲▼咖啡廳轉發張灝限時動態（目前原動態已經消失）。（圖／翻攝自咖啡廳IG）

▲咖啡廳轉發張灝限時動態（目前原動態已經消失）。（圖／翻攝自咖啡廳IG）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「馬上就有人支持好好笑」、「真的不會想去欸，列入黑名單」、「看限動好像老闆多無辜」、「老闆不就是惡意最大的人嗎」、「最一開始帶著惡意攻擊別人的，不就是店家自己嗎」。不過也有網友反問，「請問一下，從哪裡看到是原團隊開的？」

Dcard文章提及的網紅稍早也在IG限時動態上簡單說明自己的看法，並對於被網友言論感到無奈。

此外，查看該咖啡廳的IG帳號後，可見曾是《大學生了沒》班底的張灝也有光顧該店，並與好友合影留念。針對網友推測，《ETtoday新聞雲》稍早透過IG詢問，店家截稿前尚未回覆；另私訊「肉搜網友而停業」的咖啡廳IG帳號，截稿前也未獲回覆，而該帳號的貼文目前均已刪除，包含原本的道歉文。

▲▼咖啡廳IG已經清空。（圖／翻攝自咖啡廳IG）

▲咖啡廳IG已經清空。（圖／翻攝自咖啡廳IG）

回顧肉搜事件，陳女5月15日到咖啡廳點餐，被告知有低消後，本要加點棉花糖餅乾，但店家說商品賣完了，要她選擇其他商品。後來陳女不消費，離開該家咖啡店，並在Google留下1星評價。

店家因不滿被評1星，所以就在IG限時動態上貼出陳女照片、個資，引發爭議。負責人5月18日透過咖啡廳IG道歉，提到他人正在國外，但卻在未完全了解店內事情經過的情況下，直接透過IG限時動態公開陳小姐照片，並攻擊陳小姐及其親友，「我做了非常錯誤的示範，對不起！」

▲▼咖啡廳道歉了。（圖／翻攝自咖啡廳IG）

▲咖啡廳5月18日道歉全文。（圖／翻攝自咖啡廳IG）

負責人也說，他因為自己的行為，帶給家人、朋友很大的困擾，他會虛心接受各種謾罵，懇求社會大眾放過他的家人和朋友。最後他說，咖啡廳即日起停止營業，他會深刻檢討自身行為，並負起所有法律責任，「對不起，我錯了」。

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