女友初夜「拿1物狂測量」！突失望喊1句...他傻眼：天真還是笨

▲原PO透露，女友竟拿出30公分長的尺要來測量他的GG長度。（示意圖／視覺中國）

記者王麗琴／綜合報導

許多人對初夜的性愛經驗，通常既緊張又期待，但若是遇到以下這種情況，那真的會讓人哭笑不得。一名男網友表示，他和青梅竹馬交往後在一次單獨旅遊時，獻出彼己的第一次，沒想到女友卻從包包拿出「1物」讓他相當傻眼，哭笑不得說「她到底是天真還是笨啊」。貼文引發網友爆笑。

原PO在Dcard以「女友直接拿尺出來量！」為題發文，表示他和女友是鄰居，從小就經常一起玩，兩人國小同班4年、國中和高中有都念同一所學校，因此漸漸培養出曖昧的關係，直到高三考完學測後他向對方告白，兩人就順利地在一起，兩邊家長也都不反對。

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日前兩人趁著讀大學前到外旅遊住宿，到了晚上在床上開始親親抱抱，就在女方替原PO脫掉內褲後，竟從包包裡拿出一把30公分長的尺說，「我可以幫你量量看嗎？」讓他超級傻眼心想，「所以她早就計畫好要幫我量了？不然誰沒事出門會帶一把尺？」沒想到女友測量完愣住說，「怎麼才1X公分而已？網路上不是都說30公分嗎？」讓原PO感嘆直呼「那都是在唬爛啦！到底是天真還是笨啊！怎麼會覺得有30公分？」

貼文一出網友全笑翻，紛紛猜測他的長度，「所以是幾公分啊」、「10也是1X ，19也是1X，所以你幾公分？」「包包拿出30公分的尺真的超好笑」、「我的天啊！竟然是跟青梅竹馬交往，你上輩子一定做很多好事」。

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