乘客控「空姐害燙傷」未協助求診！樂桃還原事發經過：2度詢問就醫

▲樂桃航空傳出旅客燙傷糾紛。（資料圖／樂桃航空）

記者李姿慧／台北報導

有民眾搭乘樂桃航空飛往日本，機上向空服員要溫水，疑似是言語不通或誤會，送來滾燙熱水，造成口腔燙傷，在日本當地求診吃閉門羹，尋求航空公司陪同卻遭拒，旅程全泡湯。樂桃航空回應，空服員提供熱水時曾提醒「很燙，要小心」，旅客落地日本和返台時曾詢問協助就醫、買藥，旅客皆拒絕，已盡全力協助。

有網友向《ETtoday新聞雲》投訴，指女友在飛機上向空姐要溫水，不確定是語言不通還是誤會，對方直接給一杯「泡泡麵滾燙的熱水」，造成他們受傷。後來在當地尋求該航空公司陪同就醫，但對方卻拒絕、說沒辦法陪同，只給醫院地址，要他們自行求診，提供就診證明，後續才有辦法處理，「但他們在日本當地求診一直吃閉門羹，重點是就是沒辦法就診」。

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該網友質疑航空公司處理方式很不負責，一定要他們提供就醫證明才願處理後續，「以至於整趟行程都泡湯，結果回台灣才自行就診」。

對此，樂桃航空表示，旅客當時在機上使用自己瓶子，希望提供熱水，空服員提供熱水後，當下第一時間也有用英文提醒旅客「水很燙，要小心」，旅客也回答「ok」，之後旅客反映被燙到，空服員在機上馬上提供冰敷協助。

樂桃航空指出，飛機一落地後，相關人員也詢問旅客是否需要協助就醫，當時旅客拒絕，人員再詢問是否要派人協助買藥，旅客也拒絕，過程相關人員還透過網路翻譯與旅客溝通，全程盡全力協助，因旅客拒絕協助就醫和買藥，因此也告知旅客後續在日本當地買藥若有單據提供，樂桃也願意承擔醫藥費用。

樂桃強調，旅客在回程搭機返台時，相關人員也再度詢問是否需要協助就醫，旅客依舊拒絕，樂桃在過程中已盡全力協助旅客，並無不處理。