不可輕忽菸蒂微小火源　星星之火可以燎原豈能不慎！

▲台南市永康區復興路及學甲區民權路等處均發生因抽菸處理菸蒂不慎，引燃沙發、衣物或塑膠垃圾袋等較易燃可燃物之火災案件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

抽菸者經常有隨意棄置菸蒂或不慎掉落菸灰情形，當菸蒂或高溫菸灰掉落於床鋪、棉被、沙發、衣物、紙張或塑膠垃圾袋等易燃可燃物上，經逐漸醞釀熱蓄積會先產生小明火，再燃附近可燃物，即引起建築物擴大燃燒，對於處理「菸蒂」等微小火源，豈能不慎！

數日前分別於台南市永康區復興路及學甲區民權路等處均發生因抽菸處理菸蒂不慎，引燃沙發、衣物或塑膠垃圾袋等較易燃可燃物之火災案件，菸蒂引燃造成火災可說屢見不鮮。

消防局救災救護指揮中心受理報案學甲區民權路發生火災，3層樓透天住宅發生火災，1樓火舌竄燒出來了，家裡面沒人，消防局陸續派遣7個消防分隊，並由大隊部指揮官前往指揮搶救，消防車到達時發現道路處充斥著黑色濃煙，火舌由1樓客廳竄燒出，指揮官立即指揮所屬消防人力，進行滅火搶救及逐層搜索，經過一段時間滅火搶救，火勢順利撲滅，並無人員受燒且無延燒鄰屋。

由於菸蒂是屬於微小火源，民眾相當容易忽略其潛藏之危險性，常以為不太可能引發火災，但確實並非如此，而此類火災發生卻屢見不鮮，癮君子們切不可輕忽。

為降低菸蒂等微小火源引起火災，消防局提供下列對策供癮君子們參考：一、建議勿於室內抽菸，特別是睡前或易燃可燃物眾多處所(臥室床鋪或客廳沙發處)，請至室外且較無易燃可燃物處所抽菸，並妥善處理菸蒂、菸灰，抽完立即確實熄滅（或以水沾濕菸蒂）。二、菸蒂、菸灰等應以適當容器收集（菸灰缸或盛水之容器等），且丟棄時須確認火源已經熄滅，並每天進行清理，不可大量堆積，特別是陽臺處，避免累積菸蒂。

三、睡覺前或飲酒後，切勿抽菸，避免因菸蒂處理不慎、掉落，造成微小火源經過適當時間醞釀、蓄積逐漸發焰燃燒，引燃棉被、床墊、沙發、泡棉或衣物等。四、公寓住宅，切勿任意從上方丟棄（彈落）菸蒂，避免造成防火巷內或他人住家屋頂等起火燃燒。五、住家或工地請勿堆積大量易燃可燃物或資源回收物，要經常清理或販賣，以免遭菸蒂等微小火源或其它引火源所引燃。

市長黃偉哲呼籲市民，吸菸有礙健康且菸蒂或菸灰處理不當可能引起火災，請及早戒菸，亦可尋求戒菸門診協助，以維護自己及家人健康，並可防範火災發生。

消防局李明峯局長建議市民，菸蒂及菸灰請放置於菸灰缸（最好是盛水容器內）確實熄滅，並每天進行清理以免大量堆積，而住宅場所設置「住宅用火災警報器」，以防範當菸蒂等微小火源初期燃燒冒煙時，及早發出警報聲響，提醒民眾進行初期滅火或避難，「住宅用火災警報器」實對於此類火災之初期警報有相當大助益。