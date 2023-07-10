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他貼「路邊共享金爐」照片萬人朝聖　網：亂丟一定有報應

▲▼垃圾桶起火。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲垃圾桶一張照片吸引2.2萬人熱議，網友「把未熄菸頭丟進去的，一定有報應」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友日前行經台北市南港某路段時，發現路邊的垃圾桶（回收桶）竟起火燃燒，宛如宮廟金爐「燒金紙」的場面，讓他忍不住拍照上傳網路分享，形容是「公用回收金爐」，至於現場火勢很快被趕到的消防員撲滅，未造成人員傷亡。

▲▼垃圾桶起火。（圖／翻攝自路上觀察學院）

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▲火勢被趕到的消防員撲滅。（圖／翻攝自路上觀察學院）

原PO在臉書「路上觀察學院」分享照片，貼文一出吸引超過2.2萬名網友按讚討論，有人說，「早知道就丟一份披薩進去給我阿公hot到家」、「直達地下錢莊」、「最初我還以為是P的，沒想到是真的」、「冥界ATM轉帳中，請稍後」、「直接變小型焚化爐」、「共享金爐」、「有種想放食物進去烤的衝動」。

也有許多人分析起火原因，多數人認為是有人亂丟菸蒂釀禍，「一定有人抽煙沒熄滅，就丟進垃圾桶」、「這是未熄滅的菸蒂亂丟在公共垃圾桶吧，太沒公德心了」、「亂丟菸蒂一定有報應」、「丟菸蒂沒徹底熄火啦，真的要小心唉」、「終於明白公用垃圾桶為何是鐵做的」、「把未熄滅菸頭丟入的，一定有報應」。

▼網友回應。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲▼垃圾桶起火。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲▼垃圾桶起火。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲▼垃圾桶起火。（圖／翻攝自路上觀察學院）

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