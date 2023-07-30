賣嬰換iPhone14！　印夫妻檔靠賣小孩變現「賺旅費、換手機」

▲夫妻倆偷偷賣掉嬰兒換錢，鄰居發現後隨即通報警察。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

印度一對夫妻為了買iPhone 14以便讓他們出去旅遊時可以拍影片，竟然將出生僅8個月的孩子賣掉。得逞之後，兩人甚至還食髓知味地打算將7歲女兒也賣掉，所幸最後好心村民向警察舉報，才把嬰兒的母親與購買嬰兒的婦女逮捕，不過至今嬰兒父親仍在潛逃當中。

根據《印度時報》報導，這對來自印度東南部地區的人妻薩蒂與丈夫傑迪夫平時經濟拮据，但是卻規劃要到西孟加拉邦旅行，兩人甚至還想要買一台iPhone 14來拍攝Instagram的短影音Reels。為了滿足物慾，他們最後竟然選擇將8個月大的孩子賣給別人，以換取金錢買手機。

報導稱，薩蒂與傑迪夫的鄰居某天發現兩人最小的孩子不見了，正覺得納悶，沒想到就看到他們拿著最新款的智慧型手機。驚覺有異的鄰居連忙上前質問，而在一群人的追問下，薩蒂才坦承其實已經將孩子賣掉，把錢拿來旅行和買手機。

鄰居氣得隨即通報警察，而嬰兒的母親薩蒂以及買家也被逮捕，但是傑迪夫得知消息後早已逃之夭夭，目前仍在潛逃中。

警方還未進一步公布被賣嬰兒的相關消息，不過經過調查，原來嬰兒的父親傑迪夫還曾經試圖要賣掉自己的7歲女兒，目前全案仍在調查中。