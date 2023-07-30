子弟兵示警賴清德恐輸掉總統大選　綠營：本命區早鬆動

▲民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲（中）示警，在台南只要有一席立委落選，賴清德就會輸掉總統大選。（圖／CTWANT提供）

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2024年總統暨立委選舉進入下半場，藍綠白3黨總統參選人持續衝刺，而各地立委選戰也逐漸白熱化，然而民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲卻語出驚人表示，在台南只要有一席立委落選，賴清德就會輸掉總統大選，引發黨內議論。多位綠營人士指出，林俊憲說法並非空穴來風，去年台南市長選舉亂象和黨內諸多爭議，賴清德本命區早已鬆動，南北兩席現任立委局勢堪憂。

向來被視為是賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲，7月12日在節目專訪談及2024年大選戰況時，指稱民進黨在南部一定要大贏，並且拿下過半選票，尤其是台南更要突破6成，還示警若民進黨在台南有一席立委落選，賴清德就會輸掉總統大選。

民進黨深根台南，就算2008年遇到政治大海嘯，立委選舉結果仍綠油油。因此，當林俊憲以賴清德本命區立委勝負做指標，稱有輸掉總統的可能性時，令政壇相當意外。一位台南政壇人士表示，林俊憲說法其來有自，去年市長選舉爆發治安和光電等爭議，市長選舉開票結果有驚無險，但之後又為正副議長選舉，綠營自家內鬥暗潮洶湧，皆讓民眾觀感不佳。

投身2024年總統選舉接棒執政的賴清德也嗅到詭譎政治氛圍，今年1月黨務檢討列車開回「娘家」台南時，身兼黨主席的賴當場疾言厲色要求甫連任成功的市長黃偉哲站起來公開道歉，希望藉此先鞏固自家支持者。一位在地公職人員透露，「當時就盛傳接下來台南立委競選連任時恐怕有人會『翻車』，而最常被點名就是立委賴惠員和林宜瑾」。

針對台南第一選區立委賴惠員的選情，該區輔選人士指出，去年議員選舉，賴惠員力挺子弟兵蔡宗翰投入黨內初選，因選舉手法屢傳爭議，與在地同黨資深議員爆發摩擦，且最後蔡宗翰初選過關，但因黨內抗議不斷，仍沒被提名。他說，賴惠員今年立委初選階段，又與同黨對手郭貞慧殺到見骨，賴後續又被爆料女兒是爭議極大的「波波牙醫」，一連串事件已大傷賴形象。

另一方面，有藍營人士直言，國民黨原有意「禮讓」實力雄厚的無黨籍前台南市議長郭信良出馬參選，且獲該區藍營議員蔡育輝強力支持，還幫忙排除黨內雜音，孰料郭卻在今年7月上旬因案被收押，國民黨至今仍未在該區提名人選。有知情人士則透露，民眾黨主席柯文哲已把眼光瞄準該區，並派前民眾黨秘書長謝立功南下探訪民情，賴惠員連任之路面臨不小壓力。

▲台南第四選區立委林宜瑾（見圖）的胞弟林昱仲今年5月接連被爆醜聞，導致林原來就艱困的選情更雪上加霜。（圖／CTWANT提供）

除了賴惠員選情變數不少，一位民進黨派系人士也指出，去年市長選舉結果，台南第四選區立委林宜瑾所在區域，黃偉哲得票最不理想，當時就傳出民進黨新潮流系要求林多勤跑基層固票。他說，林宜瑾的胞弟林昱仲今年5月初又被接連爆料醜聞，包括飆罵公務員、性騷女員工，甚至還涉嫌開公務車酒駕，全靠姊姊擦屁股才能善了。

「林宜瑾到現在還是跑得不夠勤快，很多場合都是看到子弟兵、台南市議員朱正軒出席。」一位民進黨幕僚表示，林宜瑾可能忙於輔選賴清德南征北討，疏於固樁，現在傳出地方賭盤林宜瑾只讓對手國民黨立委參選人李全教5000票，甚至還有林讓李3000票的盤，足見林選情非常危險。他擔憂地說，雖然賴清德穩定領先是一隻強母雞，但在台南基層瀰漫著「愛之深、責之切」氛圍，恐會在立委選舉教訓一下民進黨。

賴惠員62歲，曾任曾擔任前台南縣長陳唐山夫人的秘書，以及任大台南合併後的2屆台南市議員，她和醫師先生育有3女。林宜瑾53歲，曾任前立委洪奇昌和蘇煥智等人的助理，曾任3屆台南縣議員，以及合併後的3屆台南市議員，未婚。

▲去年市議員選舉，台南第一選區立委賴惠員（左）力挺子弟兵蔡宗翰（右）投入黨內初選，因爭議選舉手法，與在地同黨議員爆發摩擦，嚴重影響人和。（圖／CTWANT提供）

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