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王功水門無法排水...現場驚見「大群發臭死魚」　真相曝光

▲芳苑王功水門驚現死魚。（圖／民眾提供 鄉長林保玲提供）

▲芳苑王功水門驚現死魚。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑有聞名遐邇的王功夕照，吸引國內外遊客駐足遊賞，近日在鄰近王功漁港的水門處有一大群翻白肚的死魚，綠營彰化立委參選人吳音寧今天清晨與當地養殖戶前往現勘，發現死魚是水門無法排水，紅樹林泥沙淤積導致，村長與鄉長對此也說出真相。

吳音寧PO文指出，原本與海相通的水門，應隨著漲退潮起起落落，如今因為水門淤積，無法排水，變成死水窪仔。每逢颱風、豪大雨一來，地勢低的住家淹水，平時則因死水不流通，造成蒼蠅孳生等。研判王功水門的水無法正常排放，和紅樹林有關，唯有移除不斷擴散的人工紅樹林，才能解決問題。

▲芳苑王功水門驚現死魚。（圖／民眾提供 鄉長林保玲提供）

▲芳苑鄉長用抽水機因應。（圖／ 鄉長林保玲提供）

對此村長表示，也有村民質疑是紅樹林造成泥灘淤積，但他認為這不是主要原因，並指出此處水門剛建好時出水量良好，漸漸的附近畜牧場排放的廢水也來了，溝渠越建越高、形成海平面過高過水門，只要一下雨水門便無法排水，目前只能暫時使用抽水機因應，他也建議應該加開抽水站。

▲芳苑王功水門驚現死魚。（圖／民眾提供 鄉長林保玲提供）

▲芳苑王功水門驚現死魚。（圖／民眾提供）

而鄉長也指出，針對紅樹林淤積，縣府已與河川局正著手進行疏林整治，至於水門無法排水，大雨一來有可能潰堤、或是影響到其他周邊村落，已先調派出水機，將雨水先抽離，死魚初步研判是優養化造成，也將於下周一下午4點會同縣府及第四河川局前往會勘，將水門無法排水問題解決。

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