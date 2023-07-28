　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

整排墳墓草皮少一塊「像被鬼剃頭」　民眾憂盜墓...驚人真相曝

▲彰化社頭鄉朝興公墓草皮缺了一大塊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化社頭鄉朝興公墓一整排祖墳草皮缺了一大塊。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉有民眾前往朝興公墓祭拜時，發現先人墳頭草皮怪怪的，像被鬼剃頭，而且一整排約20座墳都是同樣情形，不禁質疑墓被動過手腳，鄉代會副主席翁嘉壕昨天會同公所與警方前往，初步了解草皮內土沒有被挖掘，應該是覆蓋草皮後，因為天氣炎熱導致草皮乾枯。但民俗專家提醒，這將會影響後代祖先，應該盡快修墳為要。

▲彰化社頭鄉朝興公墓草皮缺了一大塊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲草皮有重新植入生長不一。

6年前埔鹽鄉第六公墓有22座墳墓被盜，當年犯嫌用剪刀將墳墓草皮小心剪開，從隱密處挖一個小洞，再拿長刀伸進先人骨骸內攪亂，偷走陪葬物品後，再將周邊整理乾淨，但重新鋪好的草皮卻長不出草、光禿禿一片，盜墓漏餡，犯嫌也衰運纏身，去年暴斃身亡。

翁嘉壕說，有鄉民因此擔心向他陳情，看到自己父親墳頭上的草皮掉落乾枯一塊，只好先請管理者再將草皮鋪好，後來一看不只他父親，一整排先人祖墳都是同樣情形，很擔心會不會是被盜墓了，昨天才會同相關單位到場了解。

▲彰化社頭鄉朝興公墓草皮缺了一大塊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化社頭鄉朝興公墓祖墳草皮缺了一大塊。

警方表示，沒有接獲相關報案，初步調查應該是維護廠商看到草皮乾枯、再補植又乾枯，因為並沒有挖土的情形，目前初步排除遭盜墓，而社頭鄉生命禮儀管理所長劉世平也表示，經現勘後確認應該是天氣炎熱造成，後續將會要求廠商加強維護。

彰化民俗專家陽震天表示，不管是不是天氣導致草皮乾枯，這都將會影響陽世後代子孫運勢，由於清明節已過，建議先稟明先人祖先、擇日修墳，將草皮翻新鋪整。

▲彰化社頭鄉朝興公墓草皮缺了一大塊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鄉代會副主席翁嘉壕掀開草皮下面平坦未被挖掘過。

ET快訊
杜蘇芮吹斷大樹！樹幹「貫穿民宅」驚悚畫面曝
快訊／蔣絜安論文抄襲　請辭獲准
星宇飛機疑似曼谷重落地　公司回應了
卡努颱風接力！氣象局曝「靠台關鍵」
股民注意！「這15檔」並列注意股
ATM按鍵沒有「9」！　全場一看發抖：根本不敢用
AV導演驚爆YT圈黑幕「腿開就30萬」　網美被包養：做黑的很

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

伸手摸胸曬鈔辣照被轉貼...網友謔「鬆鬆」　妹子一口氣告80人

整排墳墓草皮少一塊「像被鬼剃頭」　民眾憂盜墓...驚人真相曝

出國吃大餐做醫美！他欠奢侈稅828萬喊窮遭管收　妻急拿百萬救人

酒駕致死案宣判！1張父女合照...幫公訴團隊打動國民法官

現役軍人創「在線營」網路販售毒咖啡包　警裝買家面交當場抓人

超扯影片曝！19歲屁孩路中間玩滑板...挨罰5百　豬隊友秒開溜

快訊／高雄前鎮漁港火警！民宅頂樓狂竄濃煙　消防急衝現場滅火

快訊／杜蘇芮強襲高雄傳首起死亡　男詭異陳屍新威大橋下沙洲　

5億高中生墜亡「有疑點」重啟調查　賴母律師「4聲明」說話了

有夠衰！他車違停公園旁又被2樹砸中　車頭凹陷再慘吞罰單

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

伸手摸胸曬鈔辣照被轉貼...網友謔「鬆鬆」　妹子一口氣告80人

整排墳墓草皮少一塊「像被鬼剃頭」　民眾憂盜墓...驚人真相曝

出國吃大餐做醫美！他欠奢侈稅828萬喊窮遭管收　妻急拿百萬救人

酒駕致死案宣判！1張父女合照...幫公訴團隊打動國民法官

現役軍人創「在線營」網路販售毒咖啡包　警裝買家面交當場抓人

超扯影片曝！19歲屁孩路中間玩滑板...挨罰5百　豬隊友秒開溜

快訊／高雄前鎮漁港火警！民宅頂樓狂竄濃煙　消防急衝現場滅火

快訊／杜蘇芮強襲高雄傳首起死亡　男詭異陳屍新威大橋下沙洲　

5億高中生墜亡「有疑點」重啟調查　賴母律師「4聲明」說話了

有夠衰！他車違停公園旁又被2樹砸中　車頭凹陷再慘吞罰單

法國男「極限運動失手」68樓墜落身亡　天然氣管遭波及撞斷

2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

省4800！衛福部8月新制推免費心理諮商　1年可3次「適用年齡層曝」

主席家鄉沒人選！吳欣盈不選新竹　柯文哲自爆問妹妹意願遭拒絕

杜蘇芮颱風農業災損逾5千萬！花蓮金額最高　西瓜香蕉最嚴重

杜蘇芮強襲金門！4千多戶仍停電中　台電21人搭專機跨海支援搶修

杜蘇芮強襲吹斷大樹！樹幹「貫穿屋頂」插入民宅　驚悚畫面曝光

伸手摸胸曬鈔辣照被轉貼...網友謔「鬆鬆」　妹子一口氣告80人

星宇航空飛機疑似曼谷重落地　機上178旅客皆平安

遭爆台大國發所論文抄襲　蔣絜安請辭客家部主任獲准

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

社會熱門新聞

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

即／高雄路樹倒塌　男騎士撞上慘摔

颱風天冒雨接單…外送員遭後方酒駕轎車猛撞慘死

風雨夜炸！梓官3526戶停電　民困電梯

快訊／台中轎車詭偏自撞　駕駛送醫不治

酒駕男撞死單親爸　傷心母淚：兒很努力活著卻無辜送命

達德能源弊案！雲林縣議長沈宗隆貪污罪起訴

杜蘇芮強襲驚悚畫面曝！「屋頂被吹掀」空中狂翻滾

杜蘇芮發威！澎湖外垵漁港「10多艘船」集體沉船

即／5億高中生墜樓案！台中高分檢「仍有疑點」：發回續行偵查

女大生醉到斷片！醒來驚見「空保險套包裝」崩潰

大地主留170筆房地產　遺產稅高達1.4億

快訊／1歲8月大男嬰離奇亡　母：溢奶

更多熱門

相關新聞

他車違停公園旁又被2樹砸中　車頭凹陷再慘吞罰單

他車違停公園旁又被2樹砸中　車頭凹陷再慘吞罰單

彰化溪湖鎮湖東國小前，上午才因颳大風吹倒6棵小葉欖仁樹，下午二林鎮大安街公園內又發生2棵欖仁樹不敵狂風吹襲，連根拔起倒塌壓到路邊一輛紅線違停的轎車，違停車主也被警方開罰600元，所幸沒有人受傷，現場目前圍起封鎖線，警方提醒民眾切勿靠近。

杜蘇芮襲台！彰化湖東國小旁連倒6樹

杜蘇芮襲台！彰化湖東國小旁連倒6樹

行車糾紛不爽　他撂黑衣人砸車洩憤

行車糾紛不爽　他撂黑衣人砸車洩憤

男套房製毒　首見大麻摩艾巧克力

男套房製毒　首見大麻摩艾巧克力

預防淹水！彰化鞋店架高牛皮鞋　老闆：淹怕了

預防淹水！彰化鞋店架高牛皮鞋　老闆：淹怕了

關鍵字：

彰化埔鹽盜墓朝興公墓社頭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

更多

最夯影音

更多
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面