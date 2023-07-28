整排墳墓草皮少一塊「像被鬼剃頭」　民眾憂盜墓...驚人真相曝

▲彰化社頭鄉朝興公墓一整排祖墳草皮缺了一大塊。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉有民眾前往朝興公墓祭拜時，發現先人墳頭草皮怪怪的，像被鬼剃頭，而且一整排約20座墳都是同樣情形，不禁質疑墓被動過手腳，鄉代會副主席翁嘉壕昨天會同公所與警方前往，初步了解草皮內土沒有被挖掘，應該是覆蓋草皮後，因為天氣炎熱導致草皮乾枯。但民俗專家提醒，這將會影響後代祖先，應該盡快修墳為要。

▲草皮有重新植入生長不一。

6年前埔鹽鄉第六公墓有22座墳墓被盜，當年犯嫌用剪刀將墳墓草皮小心剪開，從隱密處挖一個小洞，再拿長刀伸進先人骨骸內攪亂，偷走陪葬物品後，再將周邊整理乾淨，但重新鋪好的草皮卻長不出草、光禿禿一片，盜墓漏餡，犯嫌也衰運纏身，去年暴斃身亡。

翁嘉壕說，有鄉民因此擔心向他陳情，看到自己父親墳頭上的草皮掉落乾枯一塊，只好先請管理者再將草皮鋪好，後來一看不只他父親，一整排先人祖墳都是同樣情形，很擔心會不會是被盜墓了，昨天才會同相關單位到場了解。

▲彰化社頭鄉朝興公墓祖墳草皮缺了一大塊。

警方表示，沒有接獲相關報案，初步調查應該是維護廠商看到草皮乾枯、再補植又乾枯，因為並沒有挖土的情形，目前初步排除遭盜墓，而社頭鄉生命禮儀管理所長劉世平也表示，經現勘後確認應該是天氣炎熱造成，後續將會要求廠商加強維護。

彰化民俗專家陽震天表示，不管是不是天氣導致草皮乾枯，這都將會影響陽世後代子孫運勢，由於清明節已過，建議先稟明先人祖先、擇日修墳，將草皮翻新鋪整。

▲鄉代會副主席翁嘉壕掀開草皮下面平坦未被挖掘過。