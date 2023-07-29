　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女PO網控老父遭醫師開車撞「載回醫院開假病歷」　13天後冤死

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名施姓小姐在網路PO文，指控彰化一名吳姓醫師開車將她爸爸撞倒地後，不僅肆意破壞肇事現場，將人載到醫院自己任職的醫院救治，而施父明明骨折，院方竟開立一張X光無異樣的報告，導致施父13天後卻休克而亡。她認為吳醫師從未道歉、也沒有到靈堂上香，現在則將整個過程和肇事影片PO網。

▲彰化一名吳姓醫師撞倒施男。（圖／施小姐提供）

▲彰化一名吳姓醫師撞倒施男。（圖／施小姐提供）

施女指控，2022年10月8日下午2點多，當時任職彰濱秀傳醫院的吳醫師，開車行經鹿東路2段由西往東行駛，至東崎7巷時交叉口時，撞到施父，人車倒地，造成左手擦傷、左側胸腰部挫傷及左側鎖骨骨裂等傷害，經緊急送到彰濱秀傳醫院急救，同日出院返家，到了10月17日，父親因車禍傷勢嚴重使用止痛藥，導致心肌梗塞送醫再返回醫院急診，至21日晚間8點死亡。

施女指控，她事後到醫院列印病歷，才發現當天爸爸被撞倒後，直接被吳載走，送到彰濱秀傳醫院檢查時，其實是有骨折的，因為病歷上寫著「左鎖骨骨折、左手肘脫臼 、左肋骨變形」，但詭異的是急診室報告卻是X光無異樣，吳送父親回家時，也告知姑姑「沒有骨折、沒有內出血」，只有擦傷。

她質疑，爸爸在車禍後呼吸困難，走幾步路就喘，曾經求助吳，得到的卻是「菸少抽點」的回答，吃了高劑量的止痛藥劑躺了8天，17日在家突然走路到一半昏倒、失去心跳，沒有生命跡象， 救護車載往醫院後裝了支架急救、昏迷指數3，血紅素剩下4，輸血中鼻胃管卻出現黑褐色的血跡，最後連命都沒了。

▲彰化一名吳姓醫師撞倒施男。（圖／施小姐提供）

▲施男有左鎖骨骨折、左手肘脫臼 、左肋骨變形。（圖／施小姐提供）

施女事後控告吳醫師涉嫌肇事逃逸，但檢方調查後，認定吳在車禍發生當下，有將施父送往醫院救治，隔天也到醫院做筆錄，沒有肇事逃逸，今年6月17日檢方偵結，獲不起訴處分。而家屬不滿司法調查結果，已另外控告吳醫師過失致死，檢方調查後，認定吳犯行明確，日前已將吳起訴。

▲彰化一名吳姓醫師撞倒施男。（圖／施小姐提供）

▲吳姓醫師撞倒施男將人送往醫院救治。（圖／施小姐提供）

針對此事，秀傳醫院做出3點回應，強調施先生車禍後，有經過院方安排回門診兩次，受傷狀況呈現穩定，還可以自己走進診間。如果是外傷性出血，包括腹腔內實質器官例如肝、脾、腎臟等出血就會有症狀出現，應該會馬上再次急診。
1、對於發生的本次事件，院方深表遺憾，本院醫療團隊也於治療過程盡力救治。

2、關於家屬所提任意移動傷者部分，事發當時即有聯繫救護車到場，但經醫師判斷無移動的危險後，為免延誤就醫，始先行送醫，並於事後完成報案及筆錄製作，此有彰化地檢署不起訴處分書可稽。

3、關於心肌梗塞身故之原因，因死者送加護病房時經家屬提及使用禁藥，經本院檢驗確有陽性反應，且本案已進入司法程序，將待司法釐清。
 

ET快訊
快訊／楊勇緯奪銀牌！
卡努2個走法！　專家曝2地「相當有感」
隋棠手滑！　園藝剪插進小腿
瑤瑤「胸前全透膚」穿超辣！　前男友反應超真實
快訊／陳佩琪哭了！　柯文哲深情獻唱
快訊／雨區擴大！　10縣市大雨特報
愛上媽媽前男友！少女墮胎怒告性侵　性愛片曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少將「男女共處一室6hrs」　被記大過提告抗罰..反遭認證行為不檢

溪水暴漲！花蓮村長父子勘查水源受困　警消結繩橫渡順利救援

女PO網控老父遭醫師開車撞「載回醫院開假病歷」　13天後冤死

行車糾紛「追上國道前後包抄」　2瘋狂駕駛被逮...1人竟無照

梅花鹿遭綁「賤價1萬元賣出」！看新聞才知是贓物　買家也慘了

「88會館」地下匯兌案　主嫌郭哲敏泰國落網…調查局證實

前載孫女擋視線！　追撞前車「搖擺重摔」...嬤倒地不動

快訊／「梅花鹿大盜」抓到了！颱風夜綁架害幼鹿失溫亡　2賊落網

澎湖外垵漁港「集體沈船」吊掛上岸　網箱翻覆…養殖業重創

快訊／攝影師記錄生態！站上礁岩赫見「一具男屍」　驚恐報警

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

少將「男女共處一室6hrs」　被記大過提告抗罰..反遭認證行為不檢

溪水暴漲！花蓮村長父子勘查水源受困　警消結繩橫渡順利救援

女PO網控老父遭醫師開車撞「載回醫院開假病歷」　13天後冤死

行車糾紛「追上國道前後包抄」　2瘋狂駕駛被逮...1人竟無照

梅花鹿遭綁「賤價1萬元賣出」！看新聞才知是贓物　買家也慘了

「88會館」地下匯兌案　主嫌郭哲敏泰國落網…調查局證實

前載孫女擋視線！　追撞前車「搖擺重摔」...嬤倒地不動

快訊／「梅花鹿大盜」抓到了！颱風夜綁架害幼鹿失溫亡　2賊落網

澎湖外垵漁港「集體沈船」吊掛上岸　網箱翻覆…養殖業重創

快訊／攝影師記錄生態！站上礁岩赫見「一具男屍」　驚恐報警

快訊／中華女籃連斬捷克、斯洛伐克　收世大運8強門票！

女星殺青PO照「颱風來歡送」！被轟到刪文　緊急道歉了：考慮不周

少將「男女共處一室6hrs」　被記大過提告抗罰..反遭認證行為不檢

快訊／楊勇緯最後一屆世大運銀牌作收　仍創台灣柔道史上最佳

中職明星賽雨勢不斷　趣味接力賽取消、全壘打大賽目前照常

車禍右肩骨折人沒事　李振昌談復出：拚到球季最後一場

還原傳話金溥聰、羅智強過程　徐巧芯道歉：他們吵起來是我的疏失

高壓牽動「卡努」2個走法！專家曝2地靠颱風核心「相當有感」

館長現身KP SHOW快問快答「柯的委屈他懂」　柯P加碼自爆初吻時間點

金溥聰頻批藍小雞惹議　王金平：可以事先用溫和方式勸告

社會熱門新聞

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

對女學生喊「下麵給妳吃」高中教官慘了

大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女肩挫傷

31.8萬「忍者400」炸街吃紅單！騎士：原廠非改管　新北警說話了

梅花鹿遭綁架傷勢曝！成鹿丟水灘「斷腿重傷」

快訊／「梅花鹿大盜」抓到了！屏東2綁匪落網

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

墾丁鹿園被偷2鹿找到了！　恆春警釐清其中疑點追緝

男女颱風天登山受困　恐吃25萬罰單

知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

新北泳客溺斃　教練拉上岸一看「口中有血」

快訊／嘉義東石港驚見腫脹浮屍

88會館地下匯兌案　主嫌郭哲敏泰國落網

少女愛上媽媽前男友　墮胎反告性侵被打臉

更多熱門

相關新聞

郭台銘彰化拜媽祖　議長陪同「沒在擔心」

郭台銘彰化拜媽祖　議長陪同「沒在擔心」

鴻海創辦人郭台銘今(29日)前往彰化北斗奠安宮拜訪，被視為「挺郭派」的縣議會議長謝典林，也現身跟郭台銘同框，對於是否會被擔心被黨紀處分，謝典林表示「我不是候選人，所以沒有在擔心的」。

墳墓草皮少一塊「像鬼剃頭」　驚人真相曝

墳墓草皮少一塊「像鬼剃頭」　驚人真相曝

他車違停公園旁又被2樹砸中　車頭凹陷再慘吞罰單

他車違停公園旁又被2樹砸中　車頭凹陷再慘吞罰單

杜蘇芮襲台！彰化湖東國小旁連倒6樹

杜蘇芮襲台！彰化湖東國小旁連倒6樹

行車糾紛不爽　他撂黑衣人砸車洩憤

行車糾紛不爽　他撂黑衣人砸車洩憤

關鍵字：

彰化彰濱秀傳鹿東路休克

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面