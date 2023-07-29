女PO網控老父遭醫師開車撞「載回醫院開假病歷」　13天後冤死

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名施姓小姐在網路PO文，指控彰化一名吳姓醫師開車將她爸爸撞倒地後，不僅肆意破壞肇事現場，將人載到醫院自己任職的醫院救治，而施父明明骨折，院方竟開立一張X光無異樣的報告，導致施父13天後卻休克而亡。她認為吳醫師從未道歉、也沒有到靈堂上香，現在則將整個過程和肇事影片PO網。

▲彰化一名吳姓醫師撞倒施男。（圖／施小姐提供）

施女指控，2022年10月8日下午2點多，當時任職彰濱秀傳醫院的吳醫師，開車行經鹿東路2段由西往東行駛，至東崎7巷時交叉口時，撞到施父，人車倒地，造成左手擦傷、左側胸腰部挫傷及左側鎖骨骨裂等傷害，經緊急送到彰濱秀傳醫院急救，同日出院返家，到了10月17日，父親因車禍傷勢嚴重使用止痛藥，導致心肌梗塞送醫再返回醫院急診，至21日晚間8點死亡。

施女指控，她事後到醫院列印病歷，才發現當天爸爸被撞倒後，直接被吳載走，送到彰濱秀傳醫院檢查時，其實是有骨折的，因為病歷上寫著「左鎖骨骨折、左手肘脫臼 、左肋骨變形」，但詭異的是急診室報告卻是X光無異樣，吳送父親回家時，也告知姑姑「沒有骨折、沒有內出血」，只有擦傷。

她質疑，爸爸在車禍後呼吸困難，走幾步路就喘，曾經求助吳，得到的卻是「菸少抽點」的回答，吃了高劑量的止痛藥劑躺了8天，17日在家突然走路到一半昏倒、失去心跳，沒有生命跡象， 救護車載往醫院後裝了支架急救、昏迷指數3，血紅素剩下4，輸血中鼻胃管卻出現黑褐色的血跡，最後連命都沒了。

▲施男有左鎖骨骨折、左手肘脫臼 、左肋骨變形。（圖／施小姐提供）

施女事後控告吳醫師涉嫌肇事逃逸，但檢方調查後，認定吳在車禍發生當下，有將施父送往醫院救治，隔天也到醫院做筆錄，沒有肇事逃逸，今年6月17日檢方偵結，獲不起訴處分。而家屬不滿司法調查結果，已另外控告吳醫師過失致死，檢方調查後，認定吳犯行明確，日前已將吳起訴。

▲吳姓醫師撞倒施男將人送往醫院救治。（圖／施小姐提供）

針對此事，秀傳醫院做出3點回應，強調施先生車禍後，有經過院方安排回門診兩次，受傷狀況呈現穩定，還可以自己走進診間。如果是外傷性出血，包括腹腔內實質器官例如肝、脾、腎臟等出血就會有症狀出現，應該會馬上再次急診。

1、對於發生的本次事件，院方深表遺憾，本院醫療團隊也於治療過程盡力救治。

2、關於家屬所提任意移動傷者部分，事發當時即有聯繫救護車到場，但經醫師判斷無移動的危險後，為免延誤就醫，始先行送醫，並於事後完成報案及筆錄製作，此有彰化地檢署不起訴處分書可稽。

3、關於心肌梗塞身故之原因，因死者送加護病房時經家屬提及使用禁藥，經本院檢驗確有陽性反應，且本案已進入司法程序，將待司法釐清。

