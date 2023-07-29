杜蘇芮侵襲台...農損花蓮佔9成最嚴重　鳳林玉里納西瓜補助區

▲花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊會同立委傅崐萁現地勘查，協助受災農友儘早復耕復建保障收益。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

受杜蘇芮颱風所帶豪大雨影響，花蓮3天降下破千毫米雨量。花蓮縣長徐榛蔚關心農友及農作物情形，於27日第一時間會同立法委員傅崐萁及縣府相關團隊現地勘查，以協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益。農委會於7月28日公告花蓮縣鳳林鎮、玉里鎮為辦理西瓜杜蘇芮颱風農業天然災害現金救助地區。

徐榛蔚表示，根據行政院農業委員會目前統計全國農業產物及民間設施損失累計，花蓮縣就占9成，損失最為嚴重。後續各項農漁作物損害仍可能擴大，請農友們密切注意，一旦發現作物受損，請務必儘快通報在地鄉鎮市公所，也請各公所與各級農會，協助農友受損區位拍照存證，儘速提報救助程序。

徐榛蔚說，感謝立法委員傅崐萁全力為花蓮向中央發聲、爭取農友權益，其中玉里鎮、鳳林鎮部分西瓜田區淹水，西瓜植株有根系、葉面受損情況，農委會於28日晚公告啟動現金救助，受災農友可自7月29日起至8月7日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處長陳淑雯說明，玉里鎮、鳳林鎮受損「西瓜」救助額度每公頃為6萬2千元，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

徐榛蔚提醒，本次玉里、鳳林鎮西瓜災害救助受理期限至8月7日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；並請各公所持續查報轄區作物受災狀況，縣府將儘速依救助程序辦理。