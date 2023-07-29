又破紀錄！特斯拉40秒生產一台車　上海超級工廠揭秘中國速度

▲特斯拉再次刷新數據，40秒生產一台車 。（圖／翻攝 推特Shanghai Let`s meet）

記者任以芳／綜合報導

美國電動車特斯拉（Tesla）執行長馬斯克曾經表示，特斯拉生產生產一輛車只需要45秒，如今這項紀錄再度被刷新。特斯拉上海超級工廠最新公布數據顯示，目前特斯拉不到40秒就能完成一輛車。

陸媒《快科技》、《騰訊》等報導指出，特斯拉上海超級工廠是目前產量最大、效率最高的工廠，其最新產能速度達到「生產一輛車只需要45秒」。

報導根據一段來自Shanghai Let’s Meet的新影片，特斯拉上海工廠的生產線不斷改進。此前特斯拉生產一台車只需要45秒。特斯拉員工在影片中驕傲表示，「最新的數據是，不到40秒就能下線一台整車。」

▲特斯拉上海超級工廠機械人手臂全自動化生產線 。（圖／翻攝 推特Shanghai Let`s meet）

該名員工介紹，「特斯拉上海工廠每一個工位之間，它整個的一個排序非常的緊湊，可能一個工位有數十條機器手臂同時進行運作，從而提高生產效率。」

他進一步解釋，40秒生產一台車的關鍵，包括像是對於雙層式廠房的設計，對於不同的產線，有更為合理的這樣一個佈局，有效提升相對應的下線速度和生產節拍。

此前，特斯拉CEO馬斯克在視察特斯拉上海超級工廠後，對工廠的生產效率和質量表示讚揚，他表示，「特斯拉上海工廠不僅是世界上生產效率最高的工廠之一，同時造出的車也是全世界品質最好的車之一。」