大公司信件「這2字」錯慘了　他收到傻眼：沒人發現嗎？

▲「敬啟」2字引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

以前國文課上，多會教授書信寫法，其中也包含「啟封詞」要怎麼寫。不過，近日就有網友貼出一封信，因為上頭寫著「敬啟」2字，便讓他不禁直呼「都沒人發現（寫錯）嗎？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，「公司開這麼大間，信封寫成這樣都沒人發現嗎？」他還在文末hashtag「知之為知之」。從他貼出的照片可見，這封信在「（名字）君 」後面寫下「敬啟」2字，也就是要收信人「恭敬開啟」。

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因此貼文曝光後，一票網友留言調侃，「應該是你欠很多錢沒還了」、「跟帳單數字有差吧」、「要三跪九叩的去把信小心翼翼拆開」、「你可能要跪著接旨」、「人家大公司希望每個要保人或被保險人都恭敬的打開他們的通知，這用法沒什麼不對呀」。也有網友認真回應，「要收信人『恭敬開啟』，應該寫『親啟』或『啟』即可」、「打『敬啟』真的很失禮」。

事實上，信箋的「啟封詞」會依輩分、關係、性別等有不同用法，收件者為父母可用安啟；師長可用鈞啟、道啟；親友平輩等可用大啟、台啟、啟；未婚小姐可用芳啟；機密文件則可用親啟。要特別注意的是，無封口的函件不能用「啟」字。

另外，啟封詞不應使用「敬啟」，因為要求收件者恭敬打開非常失禮。不過，信箋開始時，用以陳述事情的發語詞，對長輩可用「敬啟者」；署名時除了自己的名字，署名下的敬辭，可對平輩使用「敬啟」。