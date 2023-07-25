防堵中國毒氣包！中華郵政出手　即起暫停收寄深圳「貨轉郵」郵件

▲南韓濟州島收到經台灣貨轉郵、來自中國的毒氣包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

記者李姿慧／台北報導

南韓收到來自中國經台灣轉運「貨轉郵」毒氣包裹，至少3人送醫，中華郵政除暫停該攬貨業者寄送韓國郵件外，今(25日)再宣布強化貨轉郵業務源頭管理，中華郵政即起暫停收寄深圳貨轉郵郵件，申報不實將重罰並解約。

因應中國經台灣轉運到南韓「貨轉郵」物品出現毒氣包裹，中華郵政7月23日剛祭出4大安全管控措施，包括「貨轉郵」交寄業者不得攬收坊間散客貨物、香精或唇膏等列可疑品項過濾管控、加強稽核次數、情節重大將解約。

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中華郵政公司今再宣布，中華郵政公司為強化貨轉郵之貨物源頭管控及業務管理，即日起暫停收寄來自中國深圳貨轉郵轉運郵件。

中華郵政公司表示，為提升貨轉郵之郵件安全性，除暫停收寄來自深圳郵件，並採取4項管控及防範措施，要求業者僅能接受跨境電商平台認證之物流商及商品供應商委運，不得攬收坊間散客貨物，並於收寄系統，增加可疑品項及常見誤報品項篩選機制，嚴密過濾及防堵不實申報情事。

中華郵政強調，若發現郵件內容申報不實或違反禁限寄情事，即依雙方合約予以重罰，倘有違約情事，將重罰不貸，並暫停接受該客戶交寄，情節重大者，立即解除合約。