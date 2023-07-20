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立院初審通過外役監條例　遴選標準朝野無共識送黨團協商　

▲▼法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院司法及法制委員會今（20日）初審通過「外役監條例修正草案」，經朝野立委大體討論、逐條審查，取得一致加嚴方向，有立委主張審查過程要公開錄音、錄影；也有立委建議，重大經濟犯進外役監前必須沒收犯罪所得，法務部長蔡清祥都允諾研議，但朝野對遴選要件仍有分歧，因此部分條文保留送交黨團協商。

對於外役監修法，法務部長蔡清祥表示，外役監存在目的，就是希望讓這些受刑人復歸社會前有一個中間教化的機構，是否要廢除都可以再討論，仍然有存在必要時，現行就是檢討相關制度。

蔡清祥表示，目前做法是由矯正署成立遴選小組，小組成員包含：署內人員三名以及多數外聘的法律、犯罪學、心理學專家共同組成，就各地監所符合資格的收容人呈報上來，就初步評分結果遴選，這是現行規定。

時代力量立委邱顯智表示，社會不滿的是有許多人政治社會地位高，卻能輕易到外役監縮刑，根據法務部統計，重大經濟犯罪、犯罪所得超過5000萬者，有33位在外役監，其中只有9位繳回犯罪所得，法院判沒幾年就去，怎麼叫「悛悔實據」？

國民黨團總召曾銘宗說，外役監用意非常好，讓受刑人有一個接軌制度，但現行有些不合理之處，例如2個月就可以到外役監。國民黨立委王鴻薇則表示，遴選過程應全程錄音、錄影，更公開、透明、經得起外界檢驗，不只該修法，相關辦法也要更公開，現行開放無記名投票是什麼意思？大家都不用負責嗎？

對於修法版本，蔡清祥指出，最主要修法目的就是發揮中間處遇功能，不讓他用過於寬的條件很快進入外役監，應該在可以假釋或期滿之前一年才可進入外役監，不會像現在那麼寬鬆，只要服刑兩個月、符合累進處育就可能進入，也要看是否符合社會安全、秩序的需求，才能夠有條件申請。

此次外役監條例修法「深水區」為第四條的規定遴選要件。現行條文規定，要參加外役監遴選的受刑人，必須符合3個條件，分別為受有期徒刑的執行逾2個月、符合相關累進處遇級別規定，以及有悛悔實據，身心健康適於外役作業。

院版所提修法則改為「受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2」，對於有立委認為，應加嚴為1/2才可申請，蔡清祥解釋，相較原先兩個月就可申請，法務部提出有期徒刑服滿3分之1、累犯2分之1才可申請外役監，如果達到2分之1就可以申請假釋，也沒有必要申請外役監，就失去中間處遇功能。

第四條也列出不得外役監消極條件，包含：造成死亡結果、超過10年以上有期徒刑者，重點在重大暴力犯罪，高逃亡、高再犯者都是這次修法重點。

而時代力量黨團版本提出，若犯貪污治罪條例或重大經濟犯罪，應依法追回相關犯罪所得，若未能追回也不得列入遴選。國民黨團則提出所犯最輕本刑為7年以上有期徒刑之罪，不得參加遴選。對此，朝野立委並無取得共識，因此部分條文保留送交黨團協商。

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