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快訊／財神爺降臨！　統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐


▲統一發票可以對獎了。（圖／記者林懿捷攝）
▲統一發票可以對獎了。（圖／記者林懿捷攝）

記者林懿捷／綜合報導

又到了單月份25日統一發票開獎日！本期（112年5-6月）千萬特別獎號碼是29268886，手上的發票準備好了，檢查自己有沒有獲得財神爺眷顧！而上一期3-4月統一發票還有4張千萬元特別獎、7張200萬特獎沒人領，提醒各位，上期發票趕快拿出來對，別讓幸運之神和你擦身而過。

▲5、6月統一發票。（圖／《ETtoday新聞雲》製作）
▲5、6月統一發票中獎號碼。（圖／《ETtoday新聞雲》製作）

根據財政部表示，今年3、4月未領的千萬特別獎發票中，包含在南投7-11消費62元買食品，就中千萬大獎的幸運兒，還有花100元在高雄市岡山區的sanlong山隆加油站加油、北市信義區Google Play買應用程式、屏東縣高樹鄉全家買遊戲點數等4位千萬得主，中獎者應於領獎期限（112年9月5日）內領獎。

而日前財政部賦稅署宣布，隨著雲端發票使用率逐年提升，兌領率亦隨網路領獎通路便利性提高而持續成長，經衡酌今年統一發票給獎經費目前執行情形及中獎獎金兌領情形，5-12月期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數，每期組數由215萬組調整為165萬組，而其他獎別維持與今年1-4月期各期開獎組數相同。

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雖然雲端發票專屬獎縮水了，還是呼籲民眾多索取雲端發票，為節能減碳保護環境盡一份力量，也快將本期和上一期的發票拿出來對獎；本期（112年5-6月）的兌獎時間為112年8月6日至11月5日，而上一期（112年3-4月）領獎僅到9月5日為止，請記起來以免錯過了拿獎時刻！

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