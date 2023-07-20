【監所技能銜接助更生】鐵窗中的浴火鳳凰　烘烤不服輸的滋味

▲阿威在烘焙班細心製作，讓外界民眾看到受刑人的好手藝。（圖／法務部矯正署彰化監獄）

記者吳銘峯／台北報導

阿威專注地看著烤箱內金黃色的鳳凰酥，等待著下一批成品出爐，這裡是彰化監獄的烘焙班，阿威在烘焙班裡學習已經一年，去年中秋節阿威也努力地製作蛋黃酥，這不僅是他現在的每日作業，也讓家人知道自己在鐵窗內的努力與改變。

靈光一閃促成新產品的誕生

阿威某次和烘焙班的老師閒聊時，想到鳳梨酥因是臺灣的傳統點心，早期鳳梨酥的內餡大多採用冬瓜製成，吃起來甜味較濃郁，但易讓味覺產生油膩感，既然「鐵窗牌蛋黃酥」可加入鹹蛋黃，那鳳梨酥何嘗不可呢？

在這個小小的契機下，誕生的鐵窗牌鳳凰酥，就是把鳳梨酥和鹹蛋黃加在一起，取其諧音為鳳凰，金黃色的外表如同鳳凰亮麗的羽毛，內餡則是微甜的鳳梨餡加入鹹香的碎蛋黃，外皮是麵粉加入天然無鹽奶油，經過高溫烘烤散發出濃郁的奶香味，層層的滋味讓人忍不住食指大動，每咬一口都讓人有幸福的滋味、露出滿足的笑容。

集思廣益跟上現代人飲食習慣的改變

隨著現代人追求健康的意識逐漸抬頭，越來越多民眾注重養生之道，美味的點心不只要好看、好吃還要天然，彰化監獄為使民眾能吃得安心，品質又有保障，受刑人跟著指導老師一同著手研發相關的製作技術及材料規劃，經過不斷的調整與試驗，終於完成亮相。

每顆鳳凰酥包入的不只是黃金比例的內餡，除了少油、少鹽及不添加防腐劑，還有受刑人的用心與希望，從挑選到製作，每個過程都用心講究，讓人吃得健康，品質又有保障，更是每逢佳節美味、安心的新選擇。

期望未來如鳳凰般浴火重生

一盤盤剛出爐的鳳凰酥和各類麵包、蛋糕，除了讓受刑人在鐵窗中也能有屬於自己的一片天，也能於出監後更快復歸社會，不與社會脫節，「浴火鳳凰，再創新生」期許於人生的道路上，如同鳳凰(酥)一般，經過高溫火烤後重生。

▼彰化監獄「鐵窗牌鳳凰酥」，金黃色的外皮包裹著鹹香的內餡，令人食指大動。（圖／法務部矯正署彰化監獄）