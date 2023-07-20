　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【監所技能銜接助更生】鐵窗中的浴火鳳凰　烘烤不服輸的滋味

▲▼彰化監獄「鐵窗牌鳳凰酥」，金黃色的外皮包裹著鹹香的內餡，令人食指大動。（圖／法務部矯正署彰化監獄）

▲阿威在烘焙班細心製作，讓外界民眾看到受刑人的好手藝。（圖／法務部矯正署彰化監獄）

記者吳銘峯／台北報導

阿威專注地看著烤箱內金黃色的鳳凰酥，等待著下一批成品出爐，這裡是彰化監獄的烘焙班，阿威在烘焙班裡學習已經一年，去年中秋節阿威也努力地製作蛋黃酥，這不僅是他現在的每日作業，也讓家人知道自己在鐵窗內的努力與改變。

靈光一閃促成新產品的誕生

阿威某次和烘焙班的老師閒聊時，想到鳳梨酥因是臺灣的傳統點心，早期鳳梨酥的內餡大多採用冬瓜製成，吃起來甜味較濃郁，但易讓味覺產生油膩感，既然「鐵窗牌蛋黃酥」可加入鹹蛋黃，那鳳梨酥何嘗不可呢？
在這個小小的契機下，誕生的鐵窗牌鳳凰酥，就是把鳳梨酥和鹹蛋黃加在一起，取其諧音為鳳凰，金黃色的外表如同鳳凰亮麗的羽毛，內餡則是微甜的鳳梨餡加入鹹香的碎蛋黃，外皮是麵粉加入天然無鹽奶油，經過高溫烘烤散發出濃郁的奶香味，層層的滋味讓人忍不住食指大動，每咬一口都讓人有幸福的滋味、露出滿足的笑容。

集思廣益跟上現代人飲食習慣的改變

隨著現代人追求健康的意識逐漸抬頭，越來越多民眾注重養生之道，美味的點心不只要好看、好吃還要天然，彰化監獄為使民眾能吃得安心，品質又有保障，受刑人跟著指導老師一同著手研發相關的製作技術及材料規劃，經過不斷的調整與試驗，終於完成亮相。
每顆鳳凰酥包入的不只是黃金比例的內餡，除了少油、少鹽及不添加防腐劑，還有受刑人的用心與希望，從挑選到製作，每個過程都用心講究，讓人吃得健康，品質又有保障，更是每逢佳節美味、安心的新選擇。

期望未來如鳳凰般浴火重生

一盤盤剛出爐的鳳凰酥和各類麵包、蛋糕，除了讓受刑人在鐵窗中也能有屬於自己的一片天，也能於出監後更快復歸社會，不與社會脫節，「浴火鳳凰，再創新生」期許於人生的道路上，如同鳳凰(酥)一般，經過高溫火烤後重生。

▼彰化監獄「鐵窗牌鳳凰酥」，金黃色的外皮包裹著鹹香的內餡，令人食指大動。（圖／法務部矯正署彰化監獄）

▲▼彰化監獄「鐵窗牌鳳凰酥」，金黃色的外皮包裹著鹹香的內餡，令人食指大動。（圖／法務部矯正署彰化監獄）

ET快訊
屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大女！17F民宅內部曝光
露營被蟲咬！8歲弟喊癢…「突哭不出聲」緊急送醫
張愛雅夫婦上班「發生車禍」
阿本「被劉書宏爆黑料」講到哭！　小S幫還原真相
13歲少女當誘餌抓色狼...警看她被載走性侵　檢方要辦了
青龍獎／宋慧喬黑色禮服顯瘦　林智妍透膚薄紗太性感
議員被判當選無效！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

【監所技能銜接助更生】鐵窗中的浴火鳳凰　烘烤不服輸的滋味

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

【監所技能銜接助更生】鐵窗中的浴火鳳凰　烘烤不服輸的滋味

睡不著「別再數羊」！睡眠5關鍵　醫解密：每個人每天都會作夢

除草劑太刺鼻？女屢奔頂樓「灑水30分鐘」　3鄰被吵到崩潰怒報警

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

肌膚透明感關鍵是妝前乳！改善暗沉、泛紅粉底更省了

張鈞甯一通電話約到影帝！阮經天落魄上陣　「雨天挖屍」又髒又臭

張愛雅夫婦開車上班「遭追尾車禍」　揭事發原因：實在得不償失

露營被蟲咬！8歲弟喊癢…「突哭不出聲」緊急送醫

阿本「被劉書宏爆黑料」講到哭！　小S幫還原真相：拜託你們和好

台灣經貿網偕我商　泰國台灣形象展數位科技館秀創新實力

買高股息ETF別忘看填息　避免賺了股息、賠了價差

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

法律熱門新聞

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

【監所技能銜接助更生】鐵窗牌鳳凰酥

5男關一起　牢房竟變炮房

柯博齡／車停白線為何被開單

阿凱赴金門：謝謝總裁影響我的生命

聯明掏空案定讞　吳宗憲脫身

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／你知道自己被限制出境嗎

檢座在國外卻報加班　法界：加班應在辦公室

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

更多熱門

相關新聞

立院初審通過外役監條例　遴選標準朝野無共識送黨團協商　

立院初審通過外役監條例　遴選標準朝野無共識送黨團協商　

立法院司法及法制委員會今（20日）初審通過「外役監條例修正草案」，經朝野立委大體討論、逐條審查，取得一致加嚴方向，有立委主張審查過程要公開錄音、錄影；也有立委建議，重大經濟犯進外役監前必須沒收犯罪所得，法務部長蔡清祥都允諾研議，但朝野對遴選要件仍有分歧，因此部分條文保留送交黨團協商。

國家級射箭教練性侵女選手　二審加重判刑

國家級射箭教練性侵女選手　二審加重判刑

拉法葉佣金案　法務部追回汪傳浦43億元

拉法葉佣金案　法務部追回汪傳浦43億元

貪警開色情按摩店　重判定讞

貪警開色情按摩店　重判定讞

審富商案不當接觸　最高行前院長林奇福免議

審富商案不當接觸　最高行前院長林奇福免議

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會彰化監獄鳳凰酥法務部蔡清祥

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面