秦剛消失滿月遭免職　外交部回憶「這場景」：有點諷刺

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國務委員兼外交部長秦剛「消失」1個月後，中國全國人大常委會本周將秦剛免職，由王毅回任外長，但官方未說明免職原因。我外交部發言人劉永健今（27日）表示，今年3月秦剛引述「中華人民共和國憲法」，妄稱台灣屬於中華人民共和國，現在看來有點諷刺。

劉永健今天上午在外交部例行記者會答覆媒體提問說，外交部對於中國外長異動的原因沒有評論，秦剛擔任外長的時間不長，外界印象也不深，記得今年3月秦剛第一次以外長的身份面對媒體，拿出一本紅色的小冊子，所謂「中華人民共和國憲法」，他無視兩岸互不隸屬的事實與現狀，妄稱台灣屬於中華人民共和國的言論，國人記憶猶新，現在看來有點諷刺。

▲ 前大陸外長秦剛。（圖／路透社）

劉永健說明，政府的兩岸政策態度是一貫的，就是總統蔡英文提出的四個堅持，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須尊重全體台灣人民的意志，政府也多次表達對兩岸關係展望的開放態度，對岸在對等、尊嚴、沒有預設政治前提的情況下展開對話，並恢復健康永續的交流。他強調，兩岸關係改善要靠雙方務實，單方面的努力也將是徒勞。