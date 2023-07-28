民眾反對遷彈藥庫！呂美玲怒嗆「你討打」挨轟　今臉書發文道歉了

▲國民黨議員呂美玲。（圖／翻攝呂美玲臉書）

記者陳韻如／綜合報導

基隆市陸軍六軍團營區彈藥庫日前發生爆炸意外，造成9名士官兵受傷，而意外後也讓外界關注起彈藥庫是否要遷離的議題。不料，國民黨議員呂美玲卻因此與反對遷移的民眾發生爭執，呂美玲更脫口「你討打」，此言一出也引來網友砲轟。對此，呂美玲今（28）日凌晨發臉書致歉，並表示將深刻檢討自己，並持續傾聽了解民眾的聲音與想法。

爆炸意外發生後，民眾討論起彈藥庫是否該遷離人口密集的市區，而呂美玲也陪同記者到當地去做訪問，訪問過程中，其中一名民眾表示自己不同意遷移，「中共打我們怎麼辦？這顧我們國家耶！我們所有武器都在這邊顧，這顧台灣的地方絕對不能遷走，遷走你們這些民意代表、財團也只是蓋房，你要它的地而已。為了你們個人的私利、你都沒有想到國家。」

不料，此言論卻讓呂美玲氣得跳腳，「為什麼一定要戰爭？像美國人跟烏克蘭一樣？」民眾則回答，「我不要（戰爭）啊！是中共想打。」呂美玲則突然翻臉怒嗆，「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！是你討打！你要記得喔！真的打了，你一定要上戰場，現在徵到75歲都還可以。」

呂美玲此話一出，也引來大批網友抨擊，呂美玲為此也於今凌晨在臉書上發文致歉。她表示，對於自己的失言深感抱歉，服務處陸續收到各界的回應，她虛心接受。

呂美玲提及，此次彈藥庫所發生的憾事，除了國軍弟兄所受到無可挽回的傷害，也同時造成了當地居民的恐慌。鄰近於彈藥庫旁，除了住宅區、祥豐市場，更有加油站的設置，如若發生更嚴重的意外，潛在的災難後果讓人難以想見。

呂美玲也重申，她的立場並非在於彈藥庫是否應該存在，更無捲入複雜局勢之心，僅僅是探討在面對已經發生災害，並且有可能再次危害居民生命財產安全的，選址並不恰當的彈藥庫，是否可以遷移到對民眾更加安全的地址。

最後呂美玲表示，她並不希望挑起任何的對立，也不希望將安全事件政治化，更不希望有憾事再次發生。此次她對民眾過當的發言，除了對當事人深感歉意，也定將深刻檢討自己，並持續傾聽了解民眾的聲音與想法。