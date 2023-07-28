林金結同框郭台銘遭開考紀會議　朱立倫：黨員有責任支持侯友宜

▲朱立倫出席宜蘭縣敬老眼鏡偏鄉巡迴公益活動受訪 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨立委參選人林金結昨日與鴻海創辦人郭台銘合體參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，會場上也發「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」扇子，新北市黨部今（28）日召開考紀會議，要求林金結到場說明。對此，國民黨主席朱立倫今（28日）表示，所有黨員都有責任要全力支持黨的候選人，黨員規範非常清楚，723後全黨應一致支持提名的侯友宜跟立委同志。

郭台銘27日參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，林金結全程陪同郭台銘外，還在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，此舉遭疑倒戈且有違反黨紀之虞，林金結雖出面說明，自己有向黨報備過，但國民黨新北市黨部傍晚則發出新聞稿表示，林金結是否違反國民黨相關規定，明天上午將召開考紀會議審議，並請當事人出席說明。

朱立倫上午受訪時表示，所有黨員都有責任要全力支持黨的候選人，黨員規範在6月26日通過後，非常清楚，7月23日全代會全黨一致提名侯友宜跟立委同志，大家應全力相挺支持，對於有些同志不了解或違反，他們會加以勸告，若勸告不聽就祭出黨紀，但畢竟黨是一個理念、情感的結合，會先予以勸告。

