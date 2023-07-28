林金結同框郭台銘被疑違黨規　李德維：小雞不要天天只想蹭熱度

▲藍委李德維（左起）、林思銘與賴士葆28日國民黨團記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委參選人林金結昨全程陪同鴻海創辦人郭台銘參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，現場還發放「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」的扇子，被認為已違反國民黨6月公告的黨員行為規範，國民黨新北市黨部今也要求林金結說明。對此，國民黨立委李德維表示，小雞要自我要求約束，而非天天只想蹭聲浪跟蹭熱度，這是現在國民黨內的亂象，有點可惜。

林金結昨與郭台銘、順聖宮主委盧嘉辰一起出席上述法會，並在舞台上同框，而受人矚目的是，現場竟發送註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」的扇子，被質疑倒戈。林金結解釋，他有向黨中央問過及報備，要等到郭台銘宣布參選才算違紀，且自己身為順勝宮榮譽主委，必須來接駕。

對於扇子 ，林金結則說，那是「阿銘之友會」5月12日國民黨內初選板橋造勢場所製作的文宣，惟當時扇子未發完，所以「阿銘之友會」當天拿出來給民眾使用，他到場才發現此事。

針對林金結的行為是否違反黨紀，林思銘28日受訪表示，林金結有無獲得侯辦同意或跟黨中央報備，他自己要說清楚，當然黨中央有紀律委員會去處理，所以個別立委有無違反黨紀，國民黨相關規範很清楚，會做適當處置。

李德維則說，條款是防君子不防小人，玩條款沒有意義，所以黨中央本來就有最終決定權。李說，現在說扇子是5月17日以前做的，但517到7月23日全代會後，現在還拿出來發，誰可以接受？乾脆說去年、前年做的算了。

李德維表示，小雞跟母雞都在同一個雞窩，但小雞這樣傷母雞，真的對小雞好嗎？小雞要自我要求約束，而非天天只想蹭聲浪跟蹭熱度，這是現在國民黨內的亂象，有點可惜。

國民黨6月28日公布「113年中華民國總統暨立法委員選舉-國民黨黨員行為規範」，當中限制黨員不得為非國民黨提名（徵召、核准）參選人公開站台、動員、掃街及其他公開助選的行為，或具名擔任該參選人競選組織任何職務；且未經國民黨同意，不得為非國民黨籍參選人助選、助勢。