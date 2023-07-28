杜蘇芮10級強風恐怖橫掃！高雄38291戶大停電　多處電桿被吹倒

▲杜蘇芮狂風暴雨橫掃，多處電桿被強風吹倒，台電派員緊急搶修中。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

杜蘇芮颱風橫掃高雄地區，已陸續造成停電災情，截至今（28）日上午9點，高雄目前仍有38291戶停電中。台電表示，主要停電區域集中在岡山、楠梓、梓官、彌陀等地區，由於風勢一度達十級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，以致影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，待搶修人員儘速完成修復。

颱風昨晚起橫掃高雄地區，風勢一度達十級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒。

▲▼由於必須重建電桿及拉線，以致影響搶修復電進度，台電還請用戶多點耐心，待搶修人員儘速完成修復。（圖／記者陳宏瑞攝）

台電表示，主要停電區域集中在岡山、楠梓、梓官、彌陀等地區，持續動員全力搶修中。但由於搶修必須重建電桿及拉線，以致影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，待搶修人員儘速完成修復。

本次風災為增進搶修效率，台電高雄區處與市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙高雄市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。

▲杜蘇芮狂風暴雨橫掃！高雄38291戶大停電，多處電桿被吹倒，台電派員緊急搶修中。（圖／記者陳宏瑞攝）

台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。台電表示，由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所 主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，造成大家的不便，敬請原諒！