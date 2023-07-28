瑞典「褻瀆古蘭經」活動暴增　總理憂北約入會添變數

▲伊朗示威者焚燒瑞典國旗反擊瑞典褻瀆《古蘭經》的行為。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）透露，警方近期收到大量反伊斯蘭的活動申請，他擔心這將導致「非常嚴重」的後果。土耳其11日好不容易鬆口不再阻擋瑞典加入北約（NATO），如若這股情緒持續延燒，可能對瑞典加入NATO增添新變數。

根據《衛報》報導，瑞典總理克里斯特森27日表示，他對國內反伊斯蘭的示威活動感到擔憂，因為這意味著伊斯蘭教聖書《古蘭經》很有可能再次被焚燒，進而使瑞典面臨嚴重的安全風險。

瑞典國家安全局（SAPO）局長埃森（Charlotte von Essen）指出，近期在瑞典發生褻瀆《古蘭經》事件，引發全球穆斯林的憤怒，並將瑞典視為反伊斯蘭國家。其中，伊拉克民眾20日也發起示威，衝進瑞典駐巴格達使館縱火，以抗議瑞典人對聖書的不尊重。

▲瑞典駐巴格達使館遭示威民眾闖入。（圖／路透）



瑞典外交部長比爾斯特倫（Tobias Billström）控訴，有煽動者藉此散播假消息，如「瑞典是褻瀆古蘭經的幕後黑手」，以阻礙瑞典加入北約。他強調，政府沒有權力干涉示威活動的進行，而是由警方權衡公共安全的風險後決定是否批准。

俄烏戰爭爆發後，瑞典放棄長久以來的「軍事不結盟」政策申請加入北約，卻一再受到土耳其的阻撓。好不容易土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）11日於立陶宛北約峰會鬆口同意，如今發生《古蘭經》焚燒事件，瑞典入會之路可能產生新變數。