杜蘇芮颱風中心通過金門！3縣市脫離暴風圈　警報最快下午解除

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風中心預計今(28日)上午9點到10點通過金門附近，台東，花蓮，恆春半島已脫離暴風圈，苗栗以南依舊在陸警範圍內，氣象局預估杜蘇芮上午10點將登陸中國福建，暴風圈中午前脫離台灣本島，預計下午或傍晚解除颱風警報。

▲杜蘇芮颱風7/28上午8時半路徑。（圖／氣象局）

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杜蘇芮颱風今(28日)上午8時的中心位置在北緯24.0度，東經118.5度，即在金門的南南東方約50公里之海面上，以每小時31公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑250公里。

根據最新資料顯示，杜蘇芮颱風中心目前在金門南南東方近海，向北北西移動，花蓮、台東、恆春半島已脫離暴風圈，其暴風圈仍籠罩苗栗以南、南投陸地及澎湖、金門地區並構成威脅，苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門仍在陸上警報範圍，各地風雨持續中。預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

▲氣象局預報員劉宇其。（圖／記者李姿慧攝）

氣象局預報員劉宇其表示，隨颱風在台灣海峽往北方移動，花蓮、台東、台灣東方海面脫離警戒區，針對苗栗以南、澎湖、金門仍發布陸警，台灣北部海面、台灣海峽、巴士海峽發布海上警報。

劉宇其表示，上午9點到10點颱風中心最接近金門，可能從金門通過或從金門東側到中國，風雨最大，颱風中心通過很可能金門，感受風雨緩和，但很快南側較強對流就會影響金門，風雨增強，颱風外圍暴風圈影響澎湖南部，東半部降雨明顯，時雨量台灣本島、澎湖可到20到30毫米，金門可到40毫米。

劉宇其表示，颱風預計今天上午10點進入中國福建省，暴風圈中午前脫離台灣本島，颱風警報解除要等到下午或傍晚。