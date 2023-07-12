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獨居婦半夜急扣110...原因曝光警傻眼　竟是「冷氣太冷關不掉」

▲▼警方半夜接獲獨居老婦人來電，表示她急需協助，到後了解才知道是要幫忙關冷氣。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼警方半夜接獲獨居老婦人來電，表示她急需協助，到後了解才知道是要幫忙關冷氣。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區一名獨居老婦人，日前在凌晨3點突然打電話報警，表示她急需警方協助。員警到場後發現，原來老婦人因房間冷氣機關不掉，自己無法解決，所以只好硬頭皮請求幫忙，讓處理的員警一時間哭笑不得，檢查後原來是冷氣機接收器故障，最後關閉電源，這才順利完成特別的「關冷氣任務」。

苓雅分局凱旋路派出所巡邏員警，於4日凌晨近3時許，接獲勤務中心轉報，指出位在苓雅區凱旋二路的一處公寓，有一名老婦人家中，急需幫忙，隨即趕往現場。抵達後，詢問老婦人需要幫忙什麼？這時老婦人面有難色地回答，房間內的冷氣關不起來，讓在場的員警聽了，一時間哭笑不得。

▲▼警方半夜接獲獨居老婦人來電，表示她急需協助，到後了解才知道是要幫忙關冷氣。（圖／記者吳世龍翻攝）

老婦人向員警表示，因為最近天氣太過炎熱，夜間室外溫度幾乎超過攝氏33度，所以都有開冷氣的習慣，但不知道為何原因，今晚房間內溫度僅23度，實在太冷無法入眠，想要關掉冷氣，但是遙控器就是無法調整溫度，也無法關掉。

員警聽完後，這才了解狀況，加上老婦人獨居，只好熱心幫忙檢查遙控器電池及開關，初步研判應為冷氣機接收器疑似故障，想直接拔掉冷氣機機插頭時，卻發現根本無法插頭拔可除，最後只好將總電源開關後，順利將冷氣電源關閉，完成這項另類的為民服務任務（關冷氣）。

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