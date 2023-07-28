杜蘇芮超大風雨炸裂！　專家8重點提醒：4縣市特別注意

▲颱風杜蘇芮，台南路樹倒塌。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

中颱「杜蘇芮」目前在澎湖正西方海面，持續北北西、福建方向前進。氣象達人彭啟明今早寫下8點重點提醒，表示金門、澎湖及台南高雄的朋友要特別注意。

彭啟明今早臉書發文指出，昨天下午晚上到今天清晨，高雄台南澎湖金門朋友應該相當有感，杜蘇芮颱風就在海峽南部海域北上，而未來颱風將趨向金門，今日中午後預計陸續解除颱風警報。同時寫下8點提醒：



1、颱風接近金門，預計今天上午將在金門附近登陸福建省，強度將減弱，暴風圈將縮小。

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2、台灣本島的颱風警報有望在今日中午解除，金門、澎湖的陸上警報以及海上颱風警報預估在下午至傍晚解除。

3、昨日颱風發展成雙眼牆，搖擺不定，移動速度緩慢，南部風雨時間明顯延遲。

4、颱風致使花蓮、台東、屏東累積雨量達1000毫米，新北市山區250毫米。

5、今日上午，南部、東南部地區仍需注意大雨及強陣風，中午過後預估風雨將趨於緩和。

6、明後兩日，南部、花東地區可能有局部短暫陣雨，午後有局部大雷雨出現，提醒外出的朋友注意。

7、今年第6號颱風卡努誕生，目前不直接威脅台灣，但下週後半可能影響降雨。

8、提醒金門、澎湖及台南高雄的朋友特別小心注意，避免前往危險區域及海邊。