杜蘇芮強風掃台南！鐵柵欄整排飛到路中央　路樹倒塌砸毀車

記者林悅、黃翊婷／台南報導

颱風杜蘇芮擦邊閃過台灣，中南部27日晚間至28日清晨仍持續受到強風大雨襲擊，台南市發生多起路樹倒塌事件，壓毀汽車，甚至有民眾目擊住宅鐵柵欄被強勁風勢「整排」吹到馬路中央，所幸截至目前為止，並未傳出人員傷亡。

▼▲台南多處路段路樹倒塌。（圖／民眾提供）

台南市安平區建平17街今日（28日）凌晨2時30分發生路樹倒塌事故，險些砸到停在路邊的汽車，台南市第四分局華平派出所接獲通報，立即派員前往現場拉起封鎖線，禁止人車通行，並通報台南市防災指揮中心，請相關單位派員漏夜處理。

▼▲倒塌的路樹險些砸到車子。（圖／民眾提供）

凌晨3時15分安平區建平17街1號前路樹倒塌，華平派出所警員於路口設立封鎖線，並轉請相關單位處理。凌晨4時20分州平二街、安北路口路樹倒塌，由安平派出所通報相關單位處理。

▲住宅鐵柵欄被強風吹到路中央。（圖／翻攝自Facebook／台南人大小事）

此外，還有網友在臉書「台南大小事」發文表示，永康區中正二街有住家鐵柵欄被強風吹到「整排」飛到路中央，他和警察一起將柵欄推回去還差點被打到。而在小東路與莊敬路口也發生路樹倒塌事故，還壓毀一輛汽車，所幸截至目前為止，並未傳出人員傷亡。

▼路樹倒塌。（圖／民眾提供）

▼車輛被砸毀。（圖／翻攝自記者爆料網）