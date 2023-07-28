杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答：雙眼牆堪稱教科書等級

記者黃翊婷／綜合報導

中颱杜蘇芮颱風眼已經比金門還大，並持續朝北北西、福建方向前進。不過，杜蘇芮昨日（27日）下午一度停滯不前，3小時僅移動20多公里，氣象專家在臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分析，杜蘇芮瞎混一天是為了活下去，颱風眼再度變得清晰，甚至出現堪稱教科書等級的雙眼牆。

▲杜蘇芮的颱風眼變大了。（圖／中央氣象局）

杜蘇芮移動速度緩慢，專家27日在氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的文章中提到，杜蘇芮27日瞎混了一天，原因就是為了活下去，「雲圖上颱風眼再度清晰、細小，而雷達雙眼結構非常完整、漂亮，颱風最核心的眼牆鞏固中，看來眼牆置換的情形還算順利，真有可能短暫回春了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

專家接著在留言區解釋，杜蘇芮擁有堪稱教科書等級的雙眼牆，接下來有可能是內眼牆（比較小圈）會開始崩潰，外眼牆（大圈）開始往內縮取代，到時杜蘇芮就真的會華麗轉身，反之如果失敗，則會變成醜醜的大眼。

過去也曾有網友在「台灣颱風論壇｜天氣特急」論壇發文分享，颱風一旦發生雙眼牆置換，代表強度已經達到顛峰，之後會緩慢減弱或重新增強，1996年的賀伯颱風算是成功完成眼壁置換，並從中颱轉為強颱，範圍和結構都更勝於上一階段的鼎盛時期。

▲台灣本島預計今日下午會脫離暴風圈。（圖／中央氣象局）

而關於杜蘇芮的最新動態，中央氣象局預報員趙紘表示，杜蘇芮颱風目前在澎湖的西南西方約 80 公里之海面上，以每小時29公里速度，向北北西進行。其暴風圈正籠罩台灣苗栗以南、南投、花蓮、台東陸地及澎湖、金門地區，並構成威脅，各地風雨持續中。預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。



趙紘指出，杜蘇芮颱風雙眼牆情況已經消失，但颱風眼變大，從雷達回波圖上可以看到，颱風眼已經比金門還大，所以預計中心會擦過金門。台灣本島下午預計會脫離暴風圈，下午至晚上會解除海陸警。