　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸新人舉辦「0聘禮」綠色婚禮　52輛「輪椅車」組成迎親隊伍

▲▼貴州黔南一對殘疾人士新人拒絕傳統的聘禮、聘金，用52輛輪椅車和鮮花組成的迎親隊伍。（圖／翻攝微博）

▲貴州黔南一對殘疾人士新人拒絕傳統的聘禮、聘金，用52輛輪椅車和鮮花組成的迎親隊伍。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

貴州黔南近日有場引人注目的婚禮，一對殘疾人士新人以獨特的方式來舉行婚禮，拒絕傳統的聘禮、聘金，取而代之的是一場綠色環保婚禮，用52輛輪椅車和鮮花組成的迎親隊伍，整場婚禮花費約6萬元人民幣(約25萬元新台幣)，想藉此激勵殘疾人士勇敢追求自己的幸福。

據《西部決策》報導，這對新人的愛情故事始於一次馬拉松比賽，兩人因為擁有相似的生活經歷和肢體殘疾的特殊需求而互相吸引。

這次比賽不僅讓他們結識，更使他們深刻體會到殘疾人之間的默契和理解，他們決定用自己的婚禮向世人傳遞信息，「殘疾人同樣可以享受幸福愛情和婚姻生活」。

新娘吳女士坦言，他們結婚的初衷並不是為了豐厚的聘禮、聘金，而是希望以一種「環保、低碳」的方式慶祝他們愛情，於是他們邀請了52位肢體殘疾的朋友共同參與，將婚禮的預算用來組織獨特而難忘的「輪椅迎親隊伍」，整場婚禮花費約6萬元人民幣(約25萬元新台幣)。

目睹婚禮的路人不禁豎起大拇指，向這對新人表示讚許，也有路人說，這對夫妻用自己的方式證明了殘疾人在社會中也能擁有美好的愛情和幸福的婚姻，他們的勇敢和堅持令人佩服。

ET快訊
國小兒遭霸凌　悍父衝學校把對方打成腦震盪
單親媽養2兒「共吃便當」　繳不出房租遭趕！幼子問：又要睡公園
高雄知名冰店「多人腹瀉就醫」　衛生局檢驗出爐
2025年起禁用一次性旅宿備品　最高罰6000元
快訊／大雷雨轟炸6縣市！　國家警報大響
《木曜4》何時跌落神壇？鐵粉曝關鍵「全因他」：無聊程度成正比
快訊／「跳浪隧道」重大車禍！　5車撞成一團嚴重回堵
母報案協尋失蹤兒　苦等10年接一通電話心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

克里訪中與解振華會談4小時　陸外交部：就氣候變化議題交換意見

陸新人舉辦「0聘禮」綠色婚禮　52輛「輪椅車」組成迎親隊伍

下載新應用程式「共享螢幕」　白衣男險被騙113萬

東莞高中「天價制服」1.6萬元　校方強調「收費合理」須統一購買

獨／陸生團來前2小時驚現蜂巢　政大緊急「火攻」解除危機

颱風「泰利」侵襲　香港交易所全日休市

陸「朱雀二號」發射成功　首枚成功入軌「液氧甲烷」火箭

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是「地球新物種」　登國際期刊

華為余承東：新能源車的「卷」才剛開始　會一直持續下去

獨／陸桌球冠軍丁寧不只簽名　「秒答應」與粉絲親切合影

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

克里訪中與解振華會談4小時　陸外交部：就氣候變化議題交換意見

陸新人舉辦「0聘禮」綠色婚禮　52輛「輪椅車」組成迎親隊伍

下載新應用程式「共享螢幕」　白衣男險被騙113萬

東莞高中「天價制服」1.6萬元　校方強調「收費合理」須統一購買

獨／陸生團來前2小時驚現蜂巢　政大緊急「火攻」解除危機

颱風「泰利」侵襲　香港交易所全日休市

陸「朱雀二號」發射成功　首枚成功入軌「液氧甲烷」火箭

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是「地球新物種」　登國際期刊

華為余承東：新能源車的「卷」才剛開始　會一直持續下去

獨／陸桌球冠軍丁寧不只簽名　「秒答應」與粉絲親切合影

聽到媽媽出差4天　汪行李箱饋頭「把自己打包」：我準備好了

捷運站搭訕正妹邀當小模、直播主　恐觸5法條！警加強巡守勤務

屏東地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」　鎖定6大目標

南韓地下道公車滅頂　女乘客「生前最後通話」曝慘況：正設法破窗

幫女友衝業績慘了！他偷6車友證件辦11門號　痴情男下場出爐

小資族福音！9間東京高CP值住宿推薦　飽覽淺草夜景、獨享專屬酒吧

怪！Q1房市成交量年減24%　台中衛星區反寫新高價

商總與行政院長座談　許舒博盼助服務業發展「不要只是限制產業」

疑國小兒遭霸凌！悍父衝學校對質氣他態度差　動手打到腦震盪

她點午餐遇1慘況！外送員冷回「賠你20塊啊」　同行見細節：太誇張

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

大陸熱門新聞

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

約應召女見面就拒絕　男大生挨罰喊冤

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

獨／陸桌球冠軍丁寧與粉絲親切合影

8歲男童捐器官救8人　爸淚崩：他想當英雄

史上最強降雨襲浙江嘉善！全城淪大型泡水場

陸唯一生產「重粒子設備」是它！2優勢價格超狂

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

驚呆！鄰居陽台突然出現7頭牛

走進北廣錄製間！王令麟：音樂助兩岸交流

體驗央視網虛擬主播 　王令麟點贊AI科技

陸官員誤傳穿絲襪等我　急辯：被病毒入侵！

她更衣遭男孩闖入2次「全被看光」　健身房：誤入

更多熱門

相關新聞

寄喜帖給麥當勞　準新人驚喜收到雞塊花束

寄喜帖給麥當勞　準新人驚喜收到雞塊花束

新加坡一對情侶約會時經常到連鎖速食店用餐，隨著兩人準備結婚，他們突發奇想把喜帖寄給麥當勞。沒想到麥當勞真的回覆，送上「雞塊花束」給予這對新人祝福。

史上最近迎親！新娘從7樓「下嫁」到6樓

史上最近迎親！新娘從7樓「下嫁」到6樓

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

好友喜酒規定「1個人參加」　一票秒讚！

好友喜酒規定「1個人參加」　一票秒讚！

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

關鍵字：

綠色環保新人輪椅車

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面