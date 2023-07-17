陸新人舉辦「0聘禮」綠色婚禮　52輛「輪椅車」組成迎親隊伍

▲貴州黔南一對殘疾人士新人拒絕傳統的聘禮、聘金，用52輛輪椅車和鮮花組成的迎親隊伍。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

貴州黔南近日有場引人注目的婚禮，一對殘疾人士新人以獨特的方式來舉行婚禮，拒絕傳統的聘禮、聘金，取而代之的是一場綠色環保婚禮，用52輛輪椅車和鮮花組成的迎親隊伍，整場婚禮花費約6萬元人民幣(約25萬元新台幣)，想藉此激勵殘疾人士勇敢追求自己的幸福。

據《西部決策》報導，這對新人的愛情故事始於一次馬拉松比賽，兩人因為擁有相似的生活經歷和肢體殘疾的特殊需求而互相吸引。

這次比賽不僅讓他們結識，更使他們深刻體會到殘疾人之間的默契和理解，他們決定用自己的婚禮向世人傳遞信息，「殘疾人同樣可以享受幸福愛情和婚姻生活」。

新娘吳女士坦言，他們結婚的初衷並不是為了豐厚的聘禮、聘金，而是希望以一種「環保、低碳」的方式慶祝他們愛情，於是他們邀請了52位肢體殘疾的朋友共同參與，將婚禮的預算用來組織獨特而難忘的「輪椅迎親隊伍」，整場婚禮花費約6萬元人民幣(約25萬元新台幣)。

目睹婚禮的路人不禁豎起大拇指，向這對新人表示讚許，也有路人說，這對夫妻用自己的方式證明了殘疾人在社會中也能擁有美好的愛情和幸福的婚姻，他們的勇敢和堅持令人佩服。